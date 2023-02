Grinerová sa opäť objavila na verejnosti, sledovala golfový turnaj

Arizona 12. februára (TASR) - Basketbalistka Brittney Grinerová sa od prepustenia z ruského väzenia po druhý raz objavila na verejnosti. V sobotu sa zúčastnila na golfovom turnaji WM Phoenix Open, na ktorom štartoval aj reprezentant Slovenska Rory Sabbatini. Bola súčasťou davu približne 200-tisíc fanúšikov, ktorí sledovali dianie zo 16. jamky ihriska.



Minulý mesiac sa po prvý raz od návratu z Ruska ukázala na pochode Martina Luthera Kinga Jr. v centre Phoenixu. Grinerová vynechala tréningový kemp USA v Minnesote, aby mohla byť so svojou manželkou a zotaviť sa z pobytu vo väzení v Rusku.



Američanka sa vrátila do vlasti v decembri v rámci výmeny väzňov za Rusa Viktora Buta. Zadržali ju vo februári a v auguste ju odsúdili. Pri colnej kontrole na moskovskom letisku jej v batožine našli konopný olej do elektronických cigariet. Pôvodne si mala odsedieť deväť rokov.



Grinerová je voľnou hráčkou bez zmluvy a zatiaľ sa nevyjadrila k svojej budúcnosti a ani k potenciálnej účasti na olympijských hrách, ktorá sa budú konať budúci rok v Paríži.