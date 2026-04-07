Grman predĺžil zmluvu s Vladivostokom do konca sezóny 2026/2027
Dvadsaťosemročný obranca nazbieral v prebiehajúcom ročníku v drese posledného tímu Východnej konferencie päť bodov (1+4) v 35 zápasoch
Autor TASR
Vladivostok 7. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Mário Grman predĺžil zmluvu s Admiralom Vladivostok. V klube KHL zostane minimálne do konca sezóny 2026/2027.
Dvadsaťosemročný obranca nazbieral v prebiehajúcom ročníku v drese posledného tímu Východnej konferencie päť bodov (1+4) v 35 zápasoch. Grman prišiel do Admiralu v roku 2024 a počas dvoch sezón odohral za Vladivostok 96 duelov. V nich zaznamenal jeden gól a 11 asistencií. V tomto ročníku KHL vedie štatistiku v počte hitov medzi obrancami (68). Informáciu priniesol oficiálny web Admiralu.
Dvadsaťosemročný obranca nazbieral v prebiehajúcom ročníku v drese posledného tímu Východnej konferencie päť bodov (1+4) v 35 zápasoch. Grman prišiel do Admiralu v roku 2024 a počas dvoch sezón odohral za Vladivostok 96 duelov. V nich zaznamenal jeden gól a 11 asistencií. V tomto ročníku KHL vedie štatistiku v počte hitov medzi obrancami (68). Informáciu priniesol oficiálny web Admiralu.