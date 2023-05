Grman rozhodol dve sekundy pred koncom. Slováci porazili Rakúsko 4:3

prípravný zápas pred MS:



SLOVENSKO - Rakúsko 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)



Góly: 2. Lantoši (Kudrna, Grman), 16. Jedlička (Kňažko, Okuliar), 17. Kelemen, 60. Grman (Regenda, Kňažko) - 32. Thaler, 39. Haudum (Zwerger, Reinbacher), 58. M. Huber (Haudum). Rozhodovali: Stano, Hronský - Synek, Durmis, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6150 divákov.



SR: Škorvánek (30. Riečický) - Rosandič, Kňažko, Grman, Ivan, Beňo, Koch, Mudrák, Gajdoš - Pánik, Hudáček, Regenda - Lantoši, Tamáši, Kudrna - Chromiak, Sukeľ, Kelemen - Okuliar, Čacho, Jedlička



Rakúsko: Kickert - Zündel, Wolf, Reinbacher, Brunner, Wimmer, Lindner, Maier, Strong - Thaler, Nissner, Raffl - M. Huber, Haudum, Zwerger - Feldner, Baltram, Schwinger - P. Huber, Acherman, Wukovits

Trenčín 6. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v sobotňajšej generálke na MS v Rige nad Rakúskom 4:3. O triumfe domáceho tímu v Trenčíne rozhodol gól obrancu Mária Grmana sekundu pred koncom riadneho hracieho času. Slováci tak odplatili súperovi prehru 3:6 zo štvrtkového duelu v Kapfenbergu. Po zápase by mal realizačný tím oznámiť záverečnú nomináciu na svetový šampionát.Zverenci trénera Craiga Ramsayho viedli po 1. tretine 3:0, keď sa strelecky presadili Róbert Lantoši, Maroš Jedlička a Miloš Kelemen. Rakúšania síce dokázali vyrovnať na 3:3, no Slováci v závere predsa len strhli víťazstvo na svoju stranu, keď v záverečnej sekunde skóroval Mário Grman. Bol to pre neho prvý gól v reprezentačnom A-tíme.Slováci pred šampionátom v Rige odohrali celkovo osem stretnutí, zaznamenali v nich tri víťazstvá a päť prehier. Najskôr triumfovali nad Švajčiarskom 2:0 a 3:2 pp, potom nestačili v dvojzápase na Česko (1:5, 2:3 sn). Dve prehry zaknihovali aj v domácom dvojzápase s Nemeckom (3:4 a 3:4 pp).Slováci odletia do Rigy budúci týždeň. Úvodný duel v B-skupine MS odohrajú v piatok 12. mája proti Česku.Slováci otvorili skóre už v 2. minúte, keď sa dostali do prečíslenia 2:1 a Lantoši zakončil presnou strelou nad vyrážačku Kickerta - 1:0. V polovici prvej tretiny sa uvoľnil pre súperovou bránkou Okuliar, prihral ešte Jedličkovi na druhej strane, ale ten nedokázal zakončiť. Zverenci Ramsayho sa v 16. minúte dostali do dvojgólového náskoku, Kňažkovu strelu úspešne tečoval pred brankárom Kickertom Jedlička. Krátko na to využil Kelemen chybu rakúskej obrany a zvýšil na 3:0.V druhej časti dostali Slováci príležitosť v druhej početnej výhode, no nevyužili ju. Najväčšiu šancu mal Hudáček, no zakončil len do brankára Kickerta. V polovici duelu Riečický vystriedal v bránke SR Škorvánka. Thaler ho už po dvoch minútach prekonal strelou z medzikružia. Rakúšania minútu pred koncom druhej tretiny znížili na 2:3, keď Haudum využil presilovú hru.Slováci začali tretie dejstvo aktívne. Už po 50 sekundách sa mohol spomedzi kruhov presadiť Tamáši, ale netrafil priestor bránky. Na opačnej strane pohrozil hosťujúci kapitán Raffl, ktorý efektným zakončením neprekonal Riečického. V presilovej hre podržal svoj tím aj Kickert, keď zneškodnil zakončenie Chromiaka. V 55. minúte v oslabení vybojoval puk Čacho, posunul ho Okuliarovi, no brankár Kickert udržal svoj tím v zápase. V 58. minúte prišli Slováci o vedenie, keď vyrovnal Huber, v záverečnej sekunde však vystrelil od modrej čiary Grman a preklopil víťazstvo na slovenskú stranu.