Grman verí, že Ramsay zostane pri kormidle SR: Mám ho rád

Praha 23. mája (TASR) - Ani tretí štvrťfinálový pokus počas éry trénera Craiga Ramsayho slovenským hokejistom na MS nevyšiel. Vo štvrtok ich na šampionáte 2024 v Prahe zastavili Kanaďania, keď zápas držali po celý čas pevne v rukách. Obranca Mário Grman však verí, že Slovákov čakajú v najbližších rokoch medailové umiestnenia.



Zverenci Craiga Ramsayho odohrali na turnaji osem duelov, v štyroch prehrali. Okrem pražského štvrťfinále nestačili v základnej B-skupine v Ostrave na Nemecko, Lotyšsko a Švédsko. "Ťažko sa mi teraz vracia k priebehu turnaja. Mali sme lepšie zápasy, aj horšie. Chceli sme viac, tím sme na to mali. Bohužiaľ to nevyšlo," uviedol Grman pre TASR.



Z víťazstiev je najcennejšie to proti USA, Slováci zdolali zámorského favorita 5:4 po predĺžení. Americký tím nabitý hráčmi z NHL mal pred štartom MS vysoké ambície. "Toto je mentalita, ktorú sem priniesol tréner Ramsay. Ak budeme robiť veci ktoré máme, môžeme zdolať každého," dodal Grman.



Kanadský kormidelník vlani v júni predĺžil so Slovenským zväzom ľadového hokeja zmluvu, jeho budúcnosť je v tejto chvíli otázna. "Ja by som bol určite rád, keby zostal. Ja som tu, odkedy prišiel, on mal vlastne vytiahol. Ja ho mám rád a potešilo by ma, keby zostal. Ale to je už na ňom a na vedení," povedal 27-ročný obranca.



Slováci sa naposledy predstavili vo vyraďovačke na MS v Helsinkách 2022, z bojov o medaily vypadli po prehre 2:4 s domácim výberom. Osem hráčov si účasť v play off zopakovalo. Brankár Matej Tomek, obrancovia Michal Ivan, Šimon, Nemec, Peter Čerešňák a Grman a útočníci Pavol Regenda, Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar. Grman dúfa, že v najbližších rokoch pribudnú do štatistík slovenského hokeja nielen účasti vo vyraďovacej časti: "Postupne sa začnú vyťahovať mladší. Ja verím, že náš čakajú už len lepšie časy a začneme zbierať medaily."



Grman pre TASR na záver prezradil, že v najbližších dňoch ho čaká riešenie budúcnosti. Naposledy pôsobil vo Vítkoviciach a objavili sa špekulácie, že by mal zostať v Čechách: "Nemám ešte nič podpísané."







