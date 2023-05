Grmana teší výkon proti Čechom: Môže nás posunúť

Riga 12. mája (TASR) - Úvodná päťgólová tretina prvého zápasu slovenských a českých hokejistov na MS v Rige rozhodla o všetkom. Obrancu SR Mária Grmana mrzelo, že jeho tím prehral 2:3, cenu pre najlepšieho hráča by vymenil za body.



Slováci prestrieľali súpera v pomere 26:22, z toho v prvej tretine 14:10. "Myslím, že sa nemáme za čo hanbiť a takýto výkon nás môže posunúť. Škoda tých gólov, boli sme viac ako vyrovnaný súper Čechom," povedal Grman v rozhovore pre TASR.



V druhej tretine bol pomer striel 6:5 a v tretej 6:7. Diváci v nich čakali na gól márne. "Prvá tretina bola spôsobená aj trochou stresu. Predsa len to bol prvý zápas, niečo nové pre niektorých chalanov. Ale my sme sa po prvej tretine zomkli, ja som hrdý na výkon, ktorý sme podali," dodal Grman.



Slovenskí hokejisti odohrali s Čechmi v príprave dva zápasy, ktoré im dali dostatok informácií. Grman ku hre Čechov uviedol: "V podstate sme vedeli, čo budú hrať a aj sa to potvrdilo. Majú skvelé individuality, majú kvalitu, ale my sme na to boli pripravení. Škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca."



Česi si vypracovali viac čistých šancí a okrem troch presných zásahov trafili štyrikrát aj žŕdku. Kuriózny bol gól na 2:1 v 11. minúte, keď Rosandič nahodil puk na bránku a Hrubec si ho hokejkou zrazil medzi betóny. Vzápätí však Česi vyrovnali v oslabení, keď zaváhal Škorvánek. "Vždy sú piati na ľade a nikdy to nie je o jednej chybe. Sme tam od toho, aby sme si pomohli. ´Škorvi´ nás od druhej tretiny podržal, klobúk dolu pred ním. My sa z toho poučíme pôjdeme ďalej," opísal Grman gólové situácie.



Najlepší hráč slovenského tímu zdôraznil, že by cenu vymenil za body a pochválil aj fanúšikov: "Boli skvelí, my im za to ďakujeme, mali prevahu nad Čechmi."



Dvadsaťšesťročný obranca na vlaňajších MS bojoval so zranením, to ho limitovalo aj v príprave na tohtoročný šampionát. Teraz je už však konečne v poriadku. "Konečne som fit, je keď v príprave som mal menšie problémy. Už som na sto percent pripravený a budem sa snažiť pomôcť ako najlepšie viem," uzavrel pre TASR.







/vyslaný redaktor TASR/