Grmanova ruka nevydržala, na šampionát však chce ísť

Drážďany 30. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Mário Grman bojuje so zranenou rukou, na reprezentačné prípravné zápasy do Drážďan sa chcel ísť otestovať. Sobotný duel s Nemeckom (3:2) nedohral, no verí, že na MS do Fínska pocestuje.



Grman odstúpil zo zápasu v poslednej tretine, ruka ho bolela po jednom zo súbojov. "Držalo to celkom, ale mal som ráno bolesti a pri súboji za bránkou som dostal náraz. Dostal som injekciu a verím, že to bude na ďalších zrazoch dobré," uviedol slovenský obranca.



Verí, že na MS pôjde, no zranenie si musí doliečiť na sto percent. "Ja verím, že pôjdem, chcem ísť veľmi. Mal som počas sezóny množstvo zranení a verím, že to už bude dobré."



Slováci v Nemecku dvakrát triumfovali, no najmä v druhom zápase výkonom neoslnili. "Stále je to len príprava, pre sebavedomie je to však dobré. Musíme sa však poučiť z chýb a na tréningoch ich musíme odstrániť. Ale presne na to príprava slúži," dodal Grman.



V sobotnom súboji tréneri vytýkali hráčom najmä zlú hru v obrannom pásme. "Niekoľkokrát sme si tam komplikovali život, musíme hrať stále hokej, ktorý chceme hrať," povedal Grman.



Slovenský obranca bol aj blízko ku gólu, ale v prvej tretine nastrelil iba žŕdku. "Ja som sa to snažil len nahodiť, lebo nemôžem sa poriadne oprieť do strely, takže to bola náhoda. Ale chalani tam dobre clonili a preto to tak skončilo."