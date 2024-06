Groch pokračuje v Spišskej Novej Vsi, podpísal trojročnú zmluvu

Spišská Nová Ves 8. júna (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Groch sa dohodol na trojročnej zmluve s klubom HK Spišská Nová Ves. Úradujúci extraligový vicemajster o tom informoval na sociálnych sieťach.



Dvadsaťjedenročný obranca prišiel do Spišskej počas sezóny 2022/23 z českého Olomouca. Počas necelých dvoch ročníkov odohral 50 zápasov v základnej časti a zaznamenal šesť asistencií, v play off pridal 24 duelov a dosiahol tri asistencie. Spišiakom pomohol k zisku bronzu a striebra.



"Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť s českým Olomoucom a podpísať zmluvu so Šimonom na nasledujúce tri sezóny. Je to výborne stavaný a perspektívny hráč, ktorý napriek mladému veku už ukázal svoju kvalitu. Osobne som presvedčený, že pri svojej pracovnej morálke a hokejových schopnostiach, je iba otázkou času, kedy zaklope na reprezentačné dvere. Šimonovi prajem úspešnú sezónu a veľa zdravia," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.