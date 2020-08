Groenewegen si vybojoval prvé miesto v úvodnej etape Okolo Poľska

Katovice 5. augusta (TASR) - Holandský cyklista Dylan Groenewegen bol prvý v cieli úvodnej etapy 77. ročníka pretekov Okolo Poľska. Hromadný špurt však poznačila hrozivá kolízia, ktorá pripomenula vlaňajšiu tragédiu.



Pred stredajšou etapou si uctili pamiatku belgického cyklistu Bjorga Lambrechta, ktorý zomrel na pretekoch vlani na deň presne 5. augusta. Bývalý jazdec tímu Lotto - Soudal stratil v 3. etape kontrolu nad bicyklom a vrazil do betónového priepustu pri ceste. Lambrechta oživovali priamo na mieste nešťastia, previezli ho do nemocnice, no tam zomrel na následky masívneho vnútorného krvácania vo veku 22 rokov.



Pretekári absolvovali na úvod podujatia 195,8 km z Chorzówa do Katovíc po zvlnenej trati s niekoľkými menšími stúpaniami. Po pár kilometroch sa od pelotónu oddelila štvorica v zložení Kamil Malecki (CCC), Julius van den Berg (EF Pro Cycling), Samuel Brand (Novo Nordisk) a Maciej Paterski (reprezentácia Poľ.). Po 40 km mali náskok na úrovni štyroch minút, na čele pelotónu pracovali najmä jazdci Jumbo Visma. Tí postupne zvyšovali tempo a manko pelotónu sa po 100 km znížilo na 1:30 min. V úniku bol aktívny najmä domáci Paterski, ktorý vyhral všetky tri rýchlostné prémie. Počas pretekov prišlo k viacerým hromadným pádom.



Pelotón si v závere situáciu kontroloval, 20 km pred cieľom strácal už len pätnásť sekúnd a po ďalších piatich únik pohltil. Schyľovalo sa tak k hromadnému dojazdu a keď sa na záverečných desiatich kilometrov už nikto nepokúsil o sólo, bolo jasné, že o vavríny sa pobijú šprintéri.



Záver však priniesol veľmi škaredú kolíziu. Dylan Groenewegen v ostrom súboji natlačil na ľavé zábrany Fabia Jakobsena a ten v plnej rýchlosti preletel bariéru. Po kolízii sa na cestu dostalo niekoľko častí plota a cez ne padali ďalší pretekári. Podľa provizórnych výsledkov vyhral Groenewegen, druhý bol Francúz Marc Sarreau z FDJ a tretí Slovinec Luka Mezgec z tímu Mitchelton-Scott. Tesne po finiši však bolo otázne, ako sa ku záverečným momentom postavia rozhodcovia a či zostanú výsledky v platnosti.