Gron sa pomstil Zvolenu, Zuzin: „Bystričania hrajú s ľahkosťou“
Zvolenčania po dvoch výhrach za sebou odmietli tretí triumf v rade. Pred takmer tri a pol tisíckami divákov pôsobili na domácom ľade v piatok večer miestami bezradne.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. októbra (TASR) – Hokejistom Zvolena to v aktuálnom ročníku proti rivalovi z Banskej Bystrice nejde. Prehrali s nimi druhý súťažný zápas a celkovo tretí aj s prípravným duelom na Memoriáli P. Zábojníka. Pričom všetky stretnutia sa skončili vyšším rozdielom.
Tím spod Urpína zvíťazil na zvolenskom ľade ešte v auguste 6:2, potom doma v lige na úvod sezóny 5:1 a v piatkovom dvanástom kole znovu na zvolenskom ľade, tentoraz 6:1. „Odohrali sme dobrý zápas, bola dobrá energia, aj fanúšikovia nás prišli podporiť. Pre nás to dopadlo lepšie než pre Zvolen, odkiaľ som prišiel práve do Bystrice, takže to bol pre mňa pekný pocit streliť gól bývalému tímu,“ rozhovoril sa strelec prvého gólu Banskej Bystrice Stanislav Gron, ktorý otvoril účet duelu už v 69 sekunde, pričom pod Urpín zamieril práve zo Zvolena. Nielen k tomuto faktu dodal: „Som rád, že som sa mohol takto i gólom ukázať na zvolenskom štadióne, kde ma prišli pozrieť blízki ľudia a tiež pred fanúšikmi. Išiel som do zápasu s tým, že chcem čo najviac pomôcť tímu a čo najviac preň spraviť, aby sme to dotiahli do víťazného konca. Teraz dostávam v Bystrici viac priestoru a času na ľade, čo sa v minulosti nedialo, takže je to výborný pocit a som vďačný trénerom za šancu a spoluhráčom za to, že mi ukazujú ako mám s nimi hrať. Chcel som využiť túto šancu a ďakujem všetkým za ňu.“
Banskobystričania síce v dvanástom kole na ľade Zvolena vyhrali rozdielom triedy, ale priebeh duelu tomu až tak nenasvedčoval. „Bol to ťažký zápas. Zvolen má veľmi dobrý tím. Chvalabohu nám vyšla dobre prvá tretina a od nej sme sa odrazili a potom si to našťastie udržali. Sme radi, že to takto dopadlo. Pozitívne bolo, že sme vyhrávali 3:0. Sme radi, že nám to proti Zvolenu padá gólovo a verím, že to takto pôjde čo najdlhšie,“ netajil autor šiesteho gólu Banskej Bystrice Dávid Šoltés, ktorý sa s úsmevom vyjadril aj na adresu najlepšieho strelca Bystričanov Cartera Turnbulla. Ten dal vo Zvolene dva góly a celkovo ich má na konte už 14: „Teší nás, že sa mu darí. Možno takýmto tempom prekročí nejaký rekord a zaplatí zaň niečo do kabíny, keď už dnes nepridal vo Zvolene ďalší hetrik.“
Zvolenčania po dvoch výhrach za sebou odmietli tretí triumf v rade. Pred takmer tri a pol tisíckami divákov pôsobili na domácom ľade v piatok večer miestami bezradne. Príčiny vysokej prehry s tradičným rivalom pomenoval kapitán HKM Zvolen Peter Zuzin: „Ťažko sa mi to hodnotí. Dostali sme tri rýchle góly. Rozhodla rýchlosť, bojovnosť, agresivita. My sme boli tak ako v predošlých zápasoch s Bystricou o krok pomalší, či už v nahrávke alebo v osobných súbojoch a tým získaval súper puky a mal z toho šance. Bystričania sú vo forme, ide im to, hrajú s ľahkosťou a preto strelili aj góly. Oproti predošlým zápasom s mužstvami z dna tabuľky bol toto rýchlejší hokej, či na korčuľovaní, prihrávkach i v myšlienke, ale aj v rýchlom vykorčuľovaní s pukom z tretiny. Bolo potrebné rýchlo rozohrať, vytvoriť priestor a čas druhému útočníkovi. V tom sme zaostávali. Bystričania nám rýchlo odoberali puky, otáčali hru a vytvorili si z toho šance. Mali prečíslenia a z nich taktiež strieľali góly.“
