Gron st. si užil zápas po boku syna: Máme zážitok na celý život

Nové Zámky 3. februára (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov po takmer mesiaci bodovali v Tipos extralige. Novozámčania po "rozpredaní" kľúčových hráčov kádra prekvapivo podľahli na ľade Zvolena až po samostatných nájazdoch (3:4 psn). Duel si budú pamätať najmä Stanislav Gron mladší a starší, ktorí nastúpili v drese hostí. Štyridsaťšesťročný útočník si zahral v jednom útoku spolu s 19-ročným synom, čím sa zapísali do histórie najvyššej slovenskej súťaže.



Gronovci nastúpili v tretej formácii a tešili sa aj z gólu, keď boli spoločne na ľade. Dal ho iba 19-ročný Stanislav Gron mladší, vyrovnal ním na priebežných 2:2. Išlo o jeho premiérový presný zásah v extralige. Duel napokon skončil po riadnej hracej dobe nerozhodne a gól nepadol ani v nasledujúcom predĺžení. Na tom majú zásluhu i obaja Gronovci. V minulosti nastúpili v extralige iba dve dvojice otca so synom. V Trenčíne to boli Jánovia Pardaví, nehrali však spolu v jednom útoku, a v Bratislave za Slovan Romanovia Kukumbergovci, avšak iba na špeciálne udelenú výnimku riadiaceho orgánu súťaže v rámci úvodného striedania na takmer 40 sekúnd.



Gronovci odohrali za Nové Zámky spoločne celú porciu riadneho hracieho času, v predĺžení 46-ročný otec už nezasiahol do hry a nepredstavil sa ani ako exekútor v samostatných nájazdoch. "Som neskutočne vďačný, že som si ešte mohol zahrať extraligový zápas s vlastným synom. Som vďační TEBS-u Bratislava, za ktorý hrám, že vznikol tento klub a vďaka tomu som mohol vo Zvolene hrať. A samozrejme, ďakujem celej organizácii Nových Zámkov. Máme so synom zážitok na celý život a veľmi sa teším aj za to, že sme získali vo Zvolene bod. Nečakal som to, chalani hrali úžasne, so srdcom, jednoducho. Neskutočne som si to užil," neskrýval emócie po nedeľnom zápase Stanislav Gron starší.



Zároveň priznal, že sa udržiava vo forme, pretože trénuje s druholigovým HC TEBS Bratislava a naskočil aj do niekoľkých súťažných zápasov. Najväčšiu radosť prežíval priamo na ľade, keď jeho syn skóroval. "Ja som sa tak tešil, že ma to skoro odrovnalo zo zápasu. Dvakrát som tak zakričal, že sa mi hlava začala točiť. Musel som sa potom upokojiť. Nesmiem takto už góly prežívať. Tento zápas ukázal, čo ten rodič pre svoje dieťa neurobí. Naskočí na zápas, aby bol syn spokojný, aby si dal gól. Som strašne šťastný, že som mohol byť pri tom ako hráč," pokračoval starší Gron, ktorý odohral jeden duel aj v prestížnej NHL.



Ak by vo Zvolene zaznamenal gól, stal by sa najstarším strelcom slovenskej najvyššej súťaže. "Tréner ma chcel dať na nájazdy, ale akosi som si neveril ešte tentokrát. Možno nabudúce," dodal skúsený Gron. Veľké emócie neskrýval po zápase ani jeho syn: "Bolo to neuveriteľné. Tiež nemám ani hlas z toho môjho gólu. Keď mi otec oznámil, že rozmýšľa nad tým, že by išiel hrať so mnou, tak som mu povedal, že takúto možnosť už nikdy nedostane, že to musí prijať. A ešte k tomu extraligu, že by si so mnou otec zahral, tak to by mi v živote nenapadlo. Keď sa takáto možnosť stala realitou, povedal som otcovi, že musíš! Aspoň na jeden zápas."



Nedeľný historický zápis nemusí byť v prípade Gronovcov jediný. "Nápad mi dal do hlavy Rudo Jendek, ktorý trénuje v TEBS-e Bratislava, že tu taká možnosť je, že Stano je pripravený a mne sa tento nápad veľmi páčil. Oslovil som vedenie Nových Zámkov, že by to bolo zaujímavé. Aj z pohľadu, že naberáme hráča so skúsenosťami. Majiteľ hneď povedal, že určite áno, že to bude skvelé. Som rád, že to takto vo Zvolene vypálilo. Chceli by sme otca mladého Stana Grona využiť. Momentálne dva zápasy môže hrať za nás bez zmluvy a uvidíme, čo to prinesie ďalej," ozrejmil situáciu tréner Nových Zámkov Erik Čaládi.



Stanislav Gron mladší je v Nových Zámkov na hosťovaní práve zo Zvolena. Predstavil sa teda proti svojmu klubu a strelil mu aj gól. "Snažil som sa najmä ukázať zvolenskému trénerovi Mikulovi. S tým, že sa pravdepodobne vrátim z hosťovania do Zvolena, tak aby ma zobral naspäť a dal do nejakej lepšej zostavy. Snažil som sa mu ukázať v tomto zápase, aby ma čo najviac videl. Dúfam, že som sa mu ukázal v dobrom svetle," podotkol 19-ročný Gron. Na jeho výkon reagoval aj kouč Peter Mikula: "Do Zámkov sme ho poslali, aby sa vyhral. Stále počítame s tým, že skončíme do desiateho miesta a v tomto prípade potrebujeme na play off vyhratého hráča."