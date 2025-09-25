< sekcia Šport
Grosjean si prvýkrát od nehody v roku 2020 zajazdí v monoposte F1
Francúzsky motoristický pretekár Romain Grosjean si po päťročnej prestávke zajazdí v monoposte F1.
Scarperia e San Piero 25. septembra (TASR) - Francúzsky motoristický pretekár Romain Grosjean si po päťročnej prestávke zajazdí v monoposte F1. Stane sa tak prvýkrát od jeho vážnej nehody na VC Bahrajnu v roku 2020.
Tridsaťdeväťročný Grosjean tento piatok otestuje monopost svojho bývalého tímu Haas z roku 2023. Jazdu absolvuje na okruhu Mugello, ktorý sa nachádza v blízkosti toskánskeho mesta Scarperia e San Piero. Pri tejto príležitosti si nasadí špeciálnu prilbu s kresbami od jeho troch detí, ktorú mal mať pôvodne v posledných pretekoch sezóny 2020 v Abú Zabí. „Nemôžem uveriť, že ubehlo už päť rokov. Vrátiť sa a zajazdiť si s mojím starým tímom je niečo výnimočné,“ citovala Grosjeana agentúra AP.
Do spomínanej nehody pôsobil Francúz v F1 nepretržite od roku 2012. K havárii došlo dva preteky pred koncom ročníka 2020. Jeho monopost sa po náraze rozlomil na dve časti a po explózii začal horieť. Grosjean utrpel ťažké popáleniny na oboch rukách a po viac ako pol minúte sa sám dokázal dostať z plameňov. Po zotavení sa do najprestížnejšieho motoristického seriálu viac nevrátil, pretekal však v zámorskej sérii IndyCar a vyskúšal si aj podujatie 500 míľ Indianapolis či 24 hodín Le Mans.
