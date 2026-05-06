Gross bude vo švajčiarskom tíme viesť streleckú prípravu
Štvornásobný olympijský víťaz a deväťnásobný majster sveta bude u Helvétov v budúcnosti zodpovedný za streleckú prípravu.
Autor TASR
Lenzerheide 6. mája (TASR) – Bývalý nemecký biatlonista Ricco Gross sa vráti do Svetového pohára, a to ako tréner vo švajčiarskej reprezentácii. Štvornásobný olympijský víťaz a deväťnásobný majster sveta bude u Helvétov v budúcnosti zodpovedný za streleckú prípravu. V stredu o tom informovala agentúra DPA.
Počas uplynulých dvoch rokov pôsobil 55-ročný Nemec ako tréner vo švajčiarskom biatlonovom centre v Lenzerheide. Pred týmto angažmánom pracoval Gross ako tréner v Nemecku, Rusku, Rakúsku a Slovinsku.
