Gross bude vo švajčiarskom tíme viesť streleckú prípravu

Súťažiaci strieľajú počas zmiešanej štafety Svetového pohára v biatlone. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Lenzerheide 6. mája (TASR) – Bývalý nemecký biatlonista Ricco Gross sa vráti do Svetového pohára, a to ako tréner vo švajčiarskej reprezentácii. Štvornásobný olympijský víťaz a deväťnásobný majster sveta bude u Helvétov v budúcnosti zodpovedný za streleckú prípravu. V stredu o tom informovala agentúra DPA.

Počas uplynulých dvoch rokov pôsobil 55-ročný Nemec ako tréner vo švajčiarskom biatlonovom centre v Lenzerheide. Pred týmto angažmánom pracoval Gross ako tréner v Nemecku, Rusku, Rakúsku a Slovinsku.
