Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Šport

Gross by sa mal po dvoch rokoch vrátiť do Brightonu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Gross neodcestoval s bundesligistom na sústredenie do Španielska, čo ešte viac rozvírilo špekulácie o jeho návrate do tímu Premier League.

Autor TASR
Dortmund 2. januára (TASR) - Nemecký futbalista Pascal Gross by sa mal po dvoch rokoch vrátiť do Brightonu & Hove Albion. O stredopoliara Borussie Dortmund má eminentný záujem tréner tímu najvyššej anglickej súťaže Fabian Hürzeler.

Gross neodcestoval s bundesligistom na sústredenie do Španielska, čo ešte viac rozvírilo špekulácie o jeho návrate do tímu Premier League. Dres Brightonu v minulosti obliekal sedem rokov, v lete 2024 zamieril do Dortmundu. „Pascal mi vždy imponoval ako hráč. Pre Brighton odviedol veľa a bolo by skvelé mať ho opäť v tíme," citovala Hürzelera agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?