Gross je nová posila Borussie Dortmund

Dortmund 1. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund angažoval Pascala Grossa z anglického Brightonu. S 33-ročným stredopoliarom, ktorý reprezentoval Nemecko na tohtoročných ME, podpísal dvojročný kontrakt.



Gross strávil v Brightone uplynulých sedem sezón a odohral zaň 261 zápasov vo všetkých súťažiach. V drese anglického tímu zaznamenal 32 gólov a 52 asistencií. Nemec je odchovanec Hoffenheimu, v Bundeslige má na konte 70 štartov. Väčšinu z nich si pripísal za FC Ingolstadt 04, ktorý momentálne pôsobí v tretej najvyššej súťaži.



"Som rád, že som sa stal hráčom Borussie Dortmund. Je to pre mňa obrovská vec, pretože som fanúšik tohto klubu odmalička," citovala Grossa agentúra DPA. "Pascal sa za uplynulé roky prepracoval na top hráča najvyššej úrovne. Dodá nám väčšiu pevnosť a flexibilitu. So svojimi skúsenosťami bude lídrom, ktorý má na nás pozitívny vplyv," dodal športový riaditeľ Dortmundu Lars Ricken.