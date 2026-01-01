Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
< sekcia Šport

Gross sa z Borusie Dortmund vráti do Brightonu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Tridsaťštyriročný Nemec momentálne pôsobí v Borusii Dortmund. Do Bundesligy prišiel v auguste 2024 práve z Brightonu, v ktorom strávil predošlých sedem sezón.

Autor TASR
Londýn 1. januára (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Pascal Gross si bude znovu obliekať dres Brightonu. S účastníkom anglickej Premier League sa dohodol na trvalom prestupe.

Tridsaťštyriročný Nemec momentálne pôsobí v Borusii Dortmund. Do Bundesligy prišiel v auguste 2024 práve z Brightonu, v ktorom strávil predošlých sedem sezón. V 261 zápasoch zaň strelil 32 gólov a pridal 52 asistencií. V anglickom klube vynikal svojou všestrannosťou, okrem stredu poľa dokázal hrať aj na pozíciách krajných obrancov či oboch krídel.

Podľa The Athletic dala Borussia hráčovi povolenie cestovať do Anglicka, kde v najbližších dňoch absolvuje lekársku prehliadku. Brighton má zaňho zaplatiť necelé 2 milióny eur.
.

Neprehliadnite

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica

Blanár: SR vstupuje do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner

Cestujete do hôr v zahraničí? Na túto vec nezabudnite