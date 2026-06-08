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Grosso sa stal novým trénerom Fiorentiny

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Klub hrajúci svoje domáce zápasy v Reggio Emilia doviedol Grosso späť medzi taliansku elitu a v uplynulom ročníku s ním obsadil 11. miesto v najvyššej súťaži.

Autor TASR
Rím 5. júna (TASR) - Taliansky futbalový tréner Fabio Grosso sa stal novým kormidelníkom ACF Fiorentina. S účastníkom Serie A sa dohodol na dvojročnom kontrakte, informoval o tom klub z Florencie na svojom oficiálnom webe. Pred tromi dňami Grosso rezignoval na post kouča US Sassuolo, ktorý viedol od júla 2024, keď hral jeho tím nižšiu Serie B.

Klub hrajúci svoje domáce zápasy v Reggio Emilia doviedol Grosso späť medzi taliansku elitu a v uplynulom ročníku s ním obsadil 11. miesto v najvyššej súťaži. Autor „zlatej“ jedenástky Talianov vo finále MS 2006 v minulosti viedol aj francúzsky Olympique Lyon, kde však pôsobil iba tri mesiace.
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