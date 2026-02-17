Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
sekcia Šport

Grotheer ukončil po bronze v mixe kariéru

Na snímke Christopher Grotheer. Foto: TASR/AP

Grotheer získal deň predtým aj olympijský bronz v súťaži mužov a s troma cennými kovmi (jedno zlato, dva bronzy) je najúspešnejším nemeckým skeletonistom v histórii ZOH.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 17. februára (TASR) – Nemecký skeletonista Christopher Grotheer, olympijský víťaz z Pekingu 2022, ukončil svoju športovú kariéru. Oznámil to v rozhovore bezprostredne po olympijských pretekoch miešaných tímov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

„To bola moja posledná jazda, týmto sa moja kariéra končí,“ povedal Grotheer pre Eurosport po tom, čo spolu s Jacqueline Pfeiferovou získal bronz v olympijskej premiére tejto disciplíny. „Tieto zimné hry boli pre mňa mimoriadne dôležité, najmä po tejto sezóne. Mal som skvelú kariéru a som na ňu nesmierne hrdý,“ dodal 33-ročný skeletonista.

Grotheer získal deň predtým aj olympijský bronz v súťaži mužov a s troma cennými kovmi (jedno zlato, dva bronzy) je najúspešnejším nemeckým skeletonistom v histórii ZOH.

Na medzinárodnej scéne pôsobil od roku 2010. Tituly majstra sveta v mužskom skeletone aj v miešaných tímoch získal v rokoch 2021, 2023 a 2024. Celkový víťaz Svetového pohára z roku 2023 zaznamenal desať víťazstiev a ďalších 19 pódiových umiestnení v seriáli IBSF World Cup.
