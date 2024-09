Groves triumfoval v 17. etape Vuelty, na čele je stále O'Connor

Vuelta a Espaňa - 17. etapa (Arnuero - Santander, 141,5 km):



1. Kaden Groves (Austr./Alpecin - Deceuninck) 3:32:14 h,

2. Pavel Bittner (ČR/Team dsm-firmenich PostNL),

3. Vito Braet (Belg./Intermarche - Wanty),

4. Pau Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma),

5. Corbin Strong (N.Zél./Israel - Premier Tech),

6. Victor Campenaerts (Belg./Lotto Dstny),

7. Edward Planckaert (Belg./Alpecin - Deceuninck),

8. Mathis Le Berre (Fr./Arkéa - B&B Hotels),

9. Arjen Livyns (Belg./Lotto Dstny),

10. Xabier Berasategi (Šp./Euskaltel - Euskadi) všetci rovnaký čas





Celkové poradie po 17. etape:



1. Ben O'Connor (Austr./Decathlon - AG2R - La Mondiale) 68:41:14 h,

2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-hansgrohe) +5 s,

3. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +1:25 min,

4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education - EasyPost) +1:46,

5. Mikel Landa (Šp./Soudal - Quick-Step) +2:18,

6. David Gaudu (Fr./Groupama - FDJ) +3:48,

7. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +3:53,

8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl - Trek) +4:00,

9. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:27,

10. Pavel Sivakov (Fr./SAE Team Emirates) +5:19

Santander 4. septembra (TASR) - Austrálsky cyklista Kaden Groves z tímu Alpecin - Deceuninck sa stal víťazom 17. etapy pretekov Vuelta a Espaňa. V stredajšej 141,5 km dlhej etape z Arnuera do Santanderu triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Čechom Pavlom Bittnerom (Team dsm-firmenich PostNL) a Belgičanom Vitom Braetom (Intermarche - Wanty). Na čele celkového poradia sa udržal Austrálčan Ben O'Connor (Decathlon - AG2R - La Mondiale), Slovinec Primož Roglič (Red Bull - Bora-hansgrohe) naňho naďalej stráca len päť sekúnd.Po náročnom finiši na Lagos de Covadonga v 16. etape čakala jazdcov "oddychovejšia" trať s dvoma vrchárskymi prémiami a rovinatým dojazdom. Preteky sa začali už bez Belgičana Wouta van Aerta (Visma - Lease a Bike), ktorý bol pred utorkovým odstúpením lídrom bodovacej i vrchárskej súťaže. Zelený dres si tak obliekol Groves, bodkovaný získal jeho krajan Jay Vine (SAE Team Emirates).Už po štarte sa v stredu sformoval štvorčlenný únik, ktorý tvorili Dán Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Španiel Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi) a Francúzi Thibault Guernalec (Arkéa - B&B Hotels) s Thomasom Championom (Cofidis). Z vrchárskych prémií na Alto de la Estranguada i Alto del Caracol sa tešil Gregaard. Po zjazde z druhého a posledného veľkého kopca začal pelotón štvorminútový náskok úniku znižovať, starali sa o to prevažne jazdci Alpecinu a DSM.Šprintérsku prémiu na 118 kilometri vyhral Champion, z pelotónu získal body Groves. Francúz vypadol z unikajúcej skupiny ako prvý, pelotón ho pohltil 10 km pred cieľom. Dva a pol kilometra pred finišom to už vzdala aj zvyšná trojica pôvodného úniku a preteky smerovali do hromadného špurtu, v ktorom uspel Groves.Dvadsaťpäťročný cyklista v cieli vyzdvihol výkon svojich tímových kolegov. "," uviedol Austrálčan v cieli.