Groves uspel v špurte 2. etapy Vuelty, červený dres získal van Aert

Ourém 18. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Kaden Groves z tímu Alpecinu - Deceuninck zvíťazil v 2. etape pretekov Vuelta a Espaňa, ktorá merala 194 km a viedla územím Portugalska z Cascais do Ourému. V špurte pelotónu zdolal druhého Belgičana Wouta van Aerta z tímu Visma–Lease a Bike a tretieho krajana Corbina Stronga z Izraelu - Premier Tech. Van Aert sa zásluhou časovej bonifikácie dostal na čelo celkového poradia o tri sekundy pred víťaza prvej etapy Američana Brandona McNultyho z tímu SAE.



Etapa mala prevažne rovinatý profil. Do boja o červený dres mohla prehovoriť už jediná šprintérska prémia na trati 55 km pred cieľom, na ktorej sa rozdávali aj dve bonusové sekundy. Vybral ich Groves, ktorý bol po sobotňajšej časovke až v druhej stovke celkového poradia a zaujíma ho primárne bodovacia súťaž. Van Aert pred etapou strácal na čelo tri sekundy a mal záujem o bonus, no na Austrálčana nestačil. Zhruba 20 km pred cieľom sa ocitol v problémoch druhý po prvej etape Čech Mathias Vacek (Lidl - Trek), ktorého v miernom stúpaní "zastavili" fanúšikovia. Vedúci muž súťaže do 25 rokov sa však dokázal vrátiť do pelotónu.



V úplnom závere vsadil Van Aert na dlhý špurt, no rovnako ako na prémii ukázal Groves svoje rýchlostné kvality. Belgičan však získal šesť bonusových sekúnd a preskočil v celkovom hodnotení McNultyho, ktorému patrilo v cieli 35. miesto i Vacka, ktorý finišoval napokon na 44. mieste.