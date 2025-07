Groves vyhral 20. etapu na Tour, Pogačar krok od obhajoby

celkové poradie po 20. etape:



1. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates) 73:54:59 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +4:24 min., 3. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +11:09, 4. Oscar Onley (V.Brit./Picnic PostNL) +12:12, 5. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) +17:12, 6. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +20:14, 7. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea-B&B Hotels) +22:35, 8. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +25:30, 9. Ben Healy (Ír./EF Education-EasyPost) +28:02, 10. Jegat +32:42

Pontarlier 26. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Kaden Groves z tímu Alpecin-Deceuninck sa stal víťazom 20. etapy Tour de France. Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates-XRG) si udržal vyše štvorminútový náskok na čele celkového poradia a je krok od obhájenia prvenstva a celkovo štvrtého triumfu na slávnom podujatí.Pre 26-ročného Grovesa to bol prvý etapový triumf na Tour de France v kariére, v tohtoročnej edícii k nemu bol najbližšie vo ôsmej etape, v ktorej sa umiestnil na tretej pozícii. Tento rok sa tak radoval z výhry druhýkrát, na Giro d'Italia zvíťazil v šiestej etape.Predposledná etapa mala kopcovitý profil a z pohľadu lídrov celkového poradia priniesla skôr taktické pokrývanie, ako reálnu snahu prehovoriť do výsledkovej listiny. Do úniku sa hneď v úvode vydal Asgreen, ale jeho aktivitu si pelotón veľmi rýchlo postrážil. Postupne sa oddelilo niekoľko jazdcov od hlavného balíka, napokon sa vyformovala na čele trojica Wellens, Jorgenson a Costiou. Za nimi išiel aj Groves.Vzájomnou spoluprácou si vytvorili náskok, postupom času sa k ním pridala deviatka jazdcov. Medzitým pelotón spomalil a už sa v ňom neútočilo. Asi 54 kilometrov pred cieľom vyrazil dopredu Sweeny, no jeho pokus eliminoval balík v stúpaní na Cote de Longeville.V zjazde sa začalo nastupovať a riskovať, pádom v mokrých podmienkach na to doplatilo trio Gregoire, Romeo a Velasco. Šancu na výhru mala tak už len hŕstka jazdcov z úniku. Z tejto skupiny vyrazil 17 kilometrov pred cieľom Groves a rýchlo sa dokázal odpútať. To bol rozhodujúci moment sobotňajšej etapy, únik Austrálčana bol úspešný a v cieli mohol oslavovať tretie etapové prvenstvo svojho tímu Alpecin-Deceuninck na tohtoročnej Tour.Pogačar má v celkovom poradí náskok 4:24 minúty na Dána Jonasa Vingegaarda z tímu Visma - Lease a Bike. Organizátori tento rok zmenili tradičnú záverečnú etapu s dojazdom na Elyzejských poliach, keďže do nej zaradili trikrát stúpanie na Montmartre (4. kat., 1 km, 4,8%) a preto sa očakávajú skôr útoky a nie obvyklý špurtérsky finiš. Na Tour však platí nepísané pravidlo, že v poslednej etape sa už neútočí na žltý dres.