Groves vyhral aj 5. etapu Vuelty, na čele zostal Evenepoel

výsledky 5. etapy (Morella - Burriana, 186,2 km):



1. Kaden Groves (Aus./Alpecin-Deceuninck) 4:23:43 h, 2. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers), 3. Dries van Gestel (Belg./TotalEnergies), 4. Alberto Dainese (Tal./dsm-firmenich), 5. Lewis Askey (V.Brit./Groupama-FDJ), 6. Edward Theuns (Belg./Lidl-Trek), 7. David Gonzalez (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 8. Geoffrey Soupe (Fr./TotalEnergies), 9. Jesus Ezquerra (Šp./Burgos-BH), 10. Jarrad Drizners (Lotto Dstny) všetci rovnaký čas



celkové poradie po 5. etape:



1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal-QuickStep) 17:12:29 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) +11 s, 3. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) +17, 4. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +37, 5. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +39, 6. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora-Hansgrohe) rovnaký čas, 7. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +43, 8. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +44, 9. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +48, 10. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) rovnaký čas



Burriana 30. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Kaden Groves triumfoval po štvrtej aj v piatej etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa v stredu presadil opäť v záverečnom špurte a 186,2 km dlhú trasu z Morelly do Burriany zvládol za 4:23:43 hodiny. Druhý finišoval Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a tretí skončil Belgičan Dries van Gestel (TotalEnergies). Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel z tímu Soudal-QuickStep.Stredajšia etapa mala podobný profil ako predchádzajúca a opäť sa očakával hromadný finiš. Po zvlnenom úvode nasledovala dlhšia jazda po rovine a 60 km pred cieľom jediná horská prémia 2. kategórie Collado de la Ibola (11,4 km, 3,9%). Za ňou ešte jeden menší kopček, dlhé klesanie a rovina do cieľa. Po utorkových pádoch sa už na štart nepostavili Ruben Guerreiro (Movistar), Bryan Coquard (Cofidis), Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty). V neutrálnej zóne spadol Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) a aj on musel odstúpiť.Úvodné pokusy o úniky stroskotali a až po 20 km sa odtrhol Eric Fagundez (Burgos-BH). K uruguajskému pretekárovi sa však nik iný nepridal a tak išiel sám päť minúty pred pelotónom. Ten ťahali pretekári Alpecinu a kontrolovali situáciu pre svojho šprintéra Grovesa. Situácia sa nemenila, len náskok Fagundeza postupne klesal a pod jedinú horskú prémiu prišiel s dvojminútovou rezervou. Tá mu nestačila, na kopci zaútočil líder súťaže vrchárov Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny), čoskoro Uruguajčana dostihol a predbehol a pripísal si ďalších päť bodov. V zjazde sa všetko pospájalo a pelotón išiel do cieľa pokope. V záverečných troch km prišlo k pádu, ale všetci favoriti zostali vpredu. Najlepšiu pozíciu a nohy mal opäť Groves, no veľmi dobre mu konkuroval nečakaný súper Ganna, ktorý je špecialista na časovky. Odštartoval zo zadnej pozície, no v cieli bol len o pol galusky za víťazom.