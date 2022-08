Groves vyhral v špurte 11. etapu, na čele zostal Evenepoel

Výsledky 11. etapy (El Pozo Alimentación - Cabo de Gata, 191,2 km):



1. Kaden Groves (Aus./BikeExchange-Jayco) 5:03:14 h,

2. Danny van Poppel (Hol./Bora-Hansgrohe),

3. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Deceuninck),

4. Juan Sebastian Molano (Kol./SAE Team Emirates),

5. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo),

6. Daniel McLay (V.Brit./Arkéa Samsic),

7. John Degenkolb (Nem./DSM),

8. Fred Wright (V.Brit./Bahrajn-Victorious),

9. Cedric Beullens (Belg./Lotto Soudal),

10. Boy van Poppel (Hol./Intermarché-Wanty Gobert Matériaux) všetci rovnaký čas

Celkové poradie:



1. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 39:39:04 h,

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +2:41 min,

3. Enric Mas (Šp./Movistar) +3:03,

4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +3:55,

5. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +4:53,

6. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +6:45,

7. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Kazachstan) +6:50,

8. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./Ineos Grenadiers) +7:37,

9. Ben O´Connor (Aus./AG2R) +7:46,

10. Thymen Arensman (Hol./DSM) +8:44



Cabo de Gata 31. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Kaden Groves vyhral stredajšiu 11. etapu pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne BikeExchange-Jayco sa presadil v hromadnom dojazde a 191,2 km dlhú trasu z ElPozo Alimentación do národného parku Cabo de Gata zvládol za 5:03:14 h. Druhý finišoval Holanďan Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) a tretí skončil Belgičan Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel z tímu Quick-Step Alpha Vinyl.Ešte pred etapou museli z pretekov odstúpiť pre nákazu koronavírusom piaty v celkovom poradí Simon Yates (BikeExchange-Jayco) a deviaty Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). Celkový počet prípadov ochorenia tak stúpol na pätnásť.Stredajšia etapa mala rovinatý až mierne zvlnený charakter a očakával sa hromadný dojazd. Pelotón pustil krátko po štarte do úniku len trojicu pretekárov, dostali sa doň Jetse Bol (Burgos-BH), Čech Vojtěch Řepa (Kern Pharma) a Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Počas celého dňa sa išlo v pohodovom tempe, situácia zostávala rovnaká a únik mal 66 km pred cieľom náskok dve minúty. Krátko na to prišli cyklisti do uličiek mesta, kde Řepa na čele úniku nezvládol zákrutu a spadol. Hneď potom dopadol rovnako aj majster sveta Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), ktorý musel z pretekov odstúpiť.Pokus trojice v úniku sa definitívne skončil 24 km pred cieľom a zvyšný úsek už išiel pelotón pokope. V záverečnom špurte si najlepšie vypočítal sily Groves, ktorý si pripísal premiérové víťazstvo na Grand Tour a deviate celkovo.Vo štvrtok je na programe 192,7 km dlhá etapa z mesta Salobrena do Penas Blancas, prvá polovica sa ide po rovine a v druhej čaká na cyklistov jeden krátky kopec a záverečné stúpanie do cieľa 1. kategórie (18,9 km, 6,5%).