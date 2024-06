Gruzínci šokovali Portugalsko a postúpili do osemfinále

ME C-skupina, 3. kolo:

Gruzínsko - Portugalsko 2:0 (1:0)



Góly: 2. Kvaracchelia, 57. Mikautadze (z 11 m). Rozhodcovia: Schärer – Zogaj (obaja Švaj.), Lupp (Nem.), ŽK: Ronaldo, Neto, R. Neves, 49.616 divákov.



Gruzínsko: Mamardašvili - Kakabadze, Gvelesiani (76. Kverkvelia), Kašia, Ločošvili (63. Citaišvili), Dvali - Čakvetadze (81. Mekvabišvili), Kočorašvili, Kiteišvili - Mikautadze, Kvaracchelia

Portugalsko: Costa – Dalot, Pereira, A. Silva (66. Semedo), Inácio – Neto (75. Jota), Palhinha (46. R. Neves), J. Neves (75. Nunes) – Conceiço, Ronaldo (66. Ramos), Felix

Gelsenkirchen 26. júna (TASR) - Futbalisti Gruzínska postúpili do osemfinále ME v Nemecku z tretej priečky F-skupiny. Rozhodol o tom ich utorňajší prekvapivý triumf nad Portugalskom 2:0. Gruzínci postúpili vďaka zisku štyroch bodov, Portugalci mali istý postup už pred zápasom.V prvom polčase poslal Gruzíncov do vedenia Chviča Kvaracchelia, po prestávke zvyýšil na 2:0 z pokutového kopu Georges Mikautadze. V osemfinále si zahrajú proti Španielom.Portugalci mali podľa predpokladov od začiatku loptu pod kontrolou, ale hrubá chyba im už v 2. minúte naštrbila plány. Silva poslal loptu rovno pred Mikautadzeho, ktorý ju vzápätí posunul na Kvaraccheliu a gruzínsky útočník pohotovo prestrelil brankára Costu. Potom opäť držali taktovku Portugalci, v 16. minúte sa z priameho kopu pokúsil vyrovnať Ronaldo. Jeho bombu však zneškodnil Mamardašvili. V 30. minúte vyslal spoza šestnástky prudkú strelu Joao Felix, tá len presvišťala vedľa ľavej žrde. Portugalčanom sa potom nepodarilo skórovať ani po sérii rohových kopov.Po zmene strán začali Portugalčania ihneď aktívne, už po pár sekundách kopali roh. Ich aktivita rástla, v 54. minúte vyslal ďalekonosnú strelu Dalotale gruzínsky brankár loptu vyrazil. Už o pár sekúnd sa Silva dostal v šestnástke do kontaktu s Ločošvilim a arbiter po zhliadnutí videa ukázal na biely bod. Costa na strelu Mikautadze z penalty síce zareagoval dobre, ale na loptu nedosiahol - 2:0. Ďalšie šance Portugalska zostali nevyužité a aj napriek veľkej snahe si zverenci Roberta Martíneza pripísali prvú prehru na šampionáte. Gruzínci naopak po záverečnom hvizde oslavovali historický postup medzi 16 najlepších.1. Portugalsko 3 2 0 1 5:3 6*2. Turecko 3 2 0 1 5:5 6*3. Gruzínsko 3 1 1 1 4:4 4*4. Česko 3 0 2 1 3:5 1*postup do osemfinále