Gruzínci zdolali Luxembursko v kvalifikácii o postup na ME

semifinále play off o účasť na ME 2024:



C-vetva Ligy národov:



Gruzínsko - Luxembursko 2:0 (1:0)



Góly: 40. a 63. Zivzivadze, ČK: 56. Chanot (Lux.)

Bratislava 21. marca (TASR) - Futbalisti Gruzínska postúpili do finále play off o účasť na ME 2024. Vo štvrtkovom semifinále C-vetvy Ligy národov zdolali v Tbilisi Luxembursko 2:0. Oba góly domácich strelil Budu Zivzivadze. Hostia hrali od 56. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Maxima Chanota.Z postupu do finále baráže sa tešili aj dvaja hráči Slovana Bratislava - v základnej zostave Gruzínska nastúpil s kapitánskou páskou Guram Kašia, v 87. minúte prišiel na ihrisko aj Jaba Kankava. Za domácich nastúpil i bývalý hráč slovenského majstra Giorgi Čakvetadze, ktorý hral do 77. minúty. Gruzínci si poradili aj bez ofenzívnej opory SSC Neapol Chviču Kvaraccheliju, ktorý chýbal pre kartový trest. V drese Luxemburska sa predstavil ďalší hráč "belasých" Gerson Rodrigues. V 53. minúte dokázal dostať loptu do siete, jeho gól však po zásahu VAR rozhodca neuznal pre predchádzajúci faul Chanota na Mikautadzeho.Gruzínci nastúpia vo finále C-vetvy proti víťazovi súboja Grécko - Kazachstan (20.45 SEČ). Miestenku na tohtoročné EURO si zabezpečia iba víťazi troch vetiev.