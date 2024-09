Gruzínec Kecbaja skončil na poste trénera Cypru

Nikózia 13. septembra (TASR) - Gruzínec Temur Kecbaja skončil vo funkcii trénera futbalistov Cypru. Stalo sa tak päť dní po tom, čo Cyprus doma prehral v zápase C-divízie Ligy národov s Kosovom 0:4. Predtým do nej víťazne vstúpil triumfom v Litve (1:0).



Päťdesiatšesťročný Kecbaja pôsobil na lavičke Cypru tretiu sezónu, predtým viedol Anorthosis Famagusta a v minulosti päť rokov pôsobil ako tréner Gruzínska. Prezident Cyperskej futbalovej asociácie George Koumas vyzdvihol Kecbajovu "profesionalitu, serióznosť a preukázanú lásku k národnému tímu." Jeho odchod z funkcie označil za "drastickú zmenu, ktorá je však pravdepodobne potrebná".



Cyprus prehral všetkých osem zápasov v kvalifikácii ME 2024. Kecbaja, bývalý stredopoliar Newcastlu či Wolverhamptonu, dosiahol počas svojho 20-zápasového trénerského obdobia šesť víťazstiev, dve remízy a 13 prehier s celkovým skóre 19:49. Cyperská futbalová asociácia zatiaľ neoznámila meno dočasného trénera, ktorý by mal viesť tím v ďalších dueloch Ligy národov. Cyprus bude v októbri hostiť Rumunsko a krátko na to odohrá duel v Kosove.