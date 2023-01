Gruzínska krasokorčuliarka Gubanovová získala prvý titul

ME v krasokorčuľovaní v Espoo



ženy: 1. Anastasija Gubanovová (Gruz.) 199,91, 2. Loena Hendrickxová (Bel.) 193,48, 3. Kimmy Repondová (Švaj.) 192,51, 4. Jekaterina Kurakovová (Poľ.) 186,90, 5. Nina Pinzarroneová (Bel.) 185,92, 6. Niina Petrökinová (Est.) 183,74 ..., 25. Alexandra Michaela FILCOVÁ (SR) 43,94 - nepostúpila do voľných jázd



Espoo 28. januára (TASR) - Gruzínska krasokorčuliarka Anastasija Gubanovová sa stala vo fínskom Espoo prvýkrát v kariére majsterkou Európy. Zvíťazila s celkovým skóre 199,91 b, druhé miesto v súťaži žien obsadila Belgičanka Loena Hendrickxová (193,48), bronz si vybojovala Švajčiarka Kimmy Repondová (192,51).Alexandra Michaela Filcová nepostúpila do voľných jázd a celkovo obsadila 25. miesto. Osemnásťročná Slovenka dostala za svoje vystúpenie v krátkom programe 43,94 bodu.Najlepšiu východiskovú pozíciu si v prvej časti ženskej súťaže vytvorila Gubanovová, v tesnom závese za ňou bola aktuálna vicemajsterka sveta Hendrickxová, ktorá na vlaňajších ME v estónskom Tallinne skončila na nepopulárnej štvrtej priečke.Pri dvoch trojitých skokoch však Hendrickxová spadla na ľad a sen o zlate z ME sa jej rozplynul. Gubanovová išla ako posledná a až na drobné zaváhanie predviedla čistú voľnú jazdu. S prehľadom získala zlato, ktoré je jej vôbec prvou medailou z vrcholného podujatia.V Espoo nesúťažili ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, ich neúčasť súvisela s inváziou Ruska na Ukrajinu. Medaily zo ženskej súťaže tak nemohla obhajovať trojica Rusiek Kamila Valijevová, Anna Ščerbakovová a Alexandra Trusovová, ktoré vlani v Tallinne zabrali celé pódium.