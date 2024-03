Gruzínsko oslávilo historický postup, Kobachidze: Sú hrdinovia

Tbilisi 27. marca (TASR) - Futbalisti Gruzínska dosiahli v utorok historický úspech a postupom na tohtoročné ME si zabezpečili premiérovú účasť na záverečnom turnaji v ére samostatnosti. V domácom finále play off C-vetvy zvíťazili v Tbilisi nad Gréckom 4:2 v jedenástkovom rozstrele. Premiér Irakli Kobachidze označil hráčov za "hrdinov" a chce im udeliť štátne vyznamenanie.



"Títo chlapci sú hrdinovia a treba ich oceniť. "Sú to tí najčestnejší ľudia, a preto spolu s predsedom parlamentu Šalvom Papuašvilim sme urobili rozhodnutie. Naši chlapci budú nominovaní na Medailu cti, každý z nich. Je to ten najšťastnejší deň a toto šťastie nás spája," uviedol na sociálnej sieti Kobachidze a zdôraznil, že požiada prezidentku Salome Zourabichviliovú, aby tímu udelila štátnu cenu za historický úspech.



Gruzínci boli blízko už k postupu na ME 2020, pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa st. však v rozhodujúcom súboji prehrali so Severným Macedónskom. Mužstvo Willyho Sagnola sa proti niekdajším majstrom Európy z roku 2004 k dispozícii svojho ťahúňa Chviču Kvaraccheliju, ktorý v predošlom stretnutí nehral pre kartový trest. Počas 90 minút si tímy nevytvorili veľa šancí, ale v predĺžení sa to zmenilo. Hosťujúci Konstantinos Mavropanos po rohovom kope hlavičkoval do žrde. Krátko na to mohli otvoriť skóre aj domáci, no Zurika Davitašvilihiho vychytal Odysseas Vlachodimos. Rozhodnúť musel až rozstrel a v ňom si lepšie počínali hráči Gruzínska.



Z postupu sa tešili aj dvaja hráči Slovana Bratislava. V základnej zostave Gruzínska nastúpil s kapitánskou páskou Guram Kašia, na lavičke bol Jaba Kankava. Za domácich hral i bývalý hráč slovenského majstra Giorgi Čakvetadze, ktorý vystriedal v 104. minúte.



Gruzínsko nastúpi na záverečnom turnaji v Nemecku (od 14. júna do 14. júla) v F-skupine proti Portugalsku, Česku a Turecku. Informovala o tom DPA.