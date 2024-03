Gruzínsko uspelo vo finále baráže a postúpilo na ME

finále play off o účasť na ME 2024:



C-vetva:



Gruzínsko - Grécko 0:0 pp, 4:2 v rozstrele z 11 m



Rozstrel z 11 m: Kočorašvili 1:0, Bakasetas nedal, Davitašvili 2:0, Masouras 2:1, Mikautadze nedal, Bouchalakis 2:2, Dvali 3:2, Giakoumakis nedal, Kvekveskiri 4:2. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)

Bratislava 26. marca (TASR) - Futbalisti Gruzínska postúpili na budúcoročné majstrovstvá Európy. Vo štvrtkovom domácom finále play off C-vetvy zvíťazili v Tbilisi nad Gréckom 4:2 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol. Gruzínci si zabezpečili premiérovú účasť na záverečnom turnaji ME či MS v ére samostatnosti.Mužstvo Willyho Sagnola v semifinále vyradilo Luxembursko 2:0, Gréci deklasovali Kazachstan 5:0. Domáci mali proti niekdajším majstrom Európy z roku 2004 k dispozícii svojho ťahúňa Chviču Kvaraccheliju, ktorý v predošlom stretnutí nehral pre kartový trest. Počas 90 minút si tímy nevytvorili veľa šancí, ale v predĺžení sa to zmenilo. Hosťujúci Konstantinos Mavropanos po rohovom kope hlavičkoval do žrde. Krátko na to mohli otvoriť skóre aj domáci, no Zurika Davitašvilihiho vychytal Odysseas Vlachodimos. Rozhodnúť musel až rozstrel a v ňom si lepšie počínali hráči Gruzínska. Na ich strane bol neúspešný iba Georges Mikautadze, v tíme Grékov nepremenili svoje pokusy Anastasios Bakasetas a Giorgos Giakoumakis. V piatej sérii rozhodol o triumfe Nika Kvekveskiri.Z postupu sa tešili aj dvaja hráči Slovana Bratislava. V základnej zostave Gruzínska nastúpil s kapitánskou páskou Guram Kašia, na lavičke bol Jaba Kankava. Za domácich hral i bývalý hráč slovenského majstra Giorgi Čakvetadze, ktorý vystriedal v 104. minúte. Duel mal aj slovenskú stopu, v pozícii štvrtého rozhodcu bol Ivan Kružliak. Gruzínsko nastúpi na záverečnom turnaji v Nemecku v F-skupine proti Portugalsku, Česku a Turecku.