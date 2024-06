Gruzínsko v osemfinále s cieľom zaskočiť španielskeho favorita

Nedeľa 30. júna, 21.00 h



osemfinále /RheinEnergieStadion, Kolín nad Rýnom/



Španielsko - Gruzínsko



rozhodca: Francois Letexier (Fr.)







Predpokladané zostavy:



Španielsko: Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Fabian - Yamal, Morata, Williams



Gruzínsko: Mamardašvili - Kakabadze, Gvelesiani, Kašija, Ločošvili, Dvali - Čakvetadze, Kočorašvili, Kiteišvili - Mikautadze, Kvaracchelija



Kolín nad Rýnom 29. júna (TASR) - Futbalisti Španielska vstúpia do vyraďovacej fázy ME v Nemecku v pozícii topfavorita na zisk titulu. Mužstvo Luisa de la Fuenteho čaká v osemfinále duel s nevyspytateľným Gruzínskom, ktoré si vo svojej premiérovej účasti na veľkom turnaji zabezpečilo postup v závere F-skupiny prekvapivým víťazstvom nad Portugalskom (2:0). Zápas sa začne v Kolíne nad Rýnom o 21.00 h, jeho víťaz sa vo štvrťfinále stretne s úspešnejším z dvojice Nemecko - Dánsko.Španieli zvládli náročnú B-skupinu bez straty bodu. Ako jediní na turnaji zaznamenali tri víťazstvá, keď najskôr triumfovali presvedčivo nad Chorvátskom (3:0) a následne zdolali rovnakým výsledkom 1:0 hráčov Talianska i Albánska. Na kontinentálnom šampionáte obhajujú semifinálovú účasť, no okrem predošlého úspechu na EURO, zaznamenali Španieli osemfinálové vypadnutie v roku 2016 a na svetovom šampionáte skončili už v prvom stretnutí vyraďovačky dvakrát za sebou. Svoju súčasnú formu budú chcieť potvrdiť proti Gruzíncom, s ktorými sa stretli dvakrát v kvalifikačnom cykle a v oboch zápasoch dominovali hráči "La Furia Roja" (7:1, 3:1).uviedol de la Fuente pre oficiálny portál uefa.com.Jeho náprotivok Willy Sagnol si uvedomuje pozíciu svojho tímu pred historickým súbojom Gruzínska. "povedal 47-ročný francúzsky kormidelník. Na jeho slová nadviazala aj najväčšia ofenzívna zbraň mužstva Chviča Kvaracchelija. Krídelník SSC Neapol zaznamenal už v druhej minúte víťazný presný zásah do siete favorizovaného Portugalska a nasmeroval svoj tím do osemfinále." konštatoval 23-ročný klubový spoluhráč slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku.Práve na gruzínskeho špílmachra upriamuje pozornosť španielsky obranca Nacho Fernandez. Tridsaťštyriročný stopér bránil Kvaraccheliju v sezóne už dvakrát, keďže Neapolčania si zahrali v skupinovej fáze Ligy majstrov proti Realu Madrid. V osemfinále Nacho zrejme nebude čeliť krídelníkovi "Partenopei" pre svalové problémy, no pred jeho kvalitou spoluhráčov varoval." poznamenal Nacho, ktorý opustí "biely balet" a v nasledujúcej sezóne si vyskúša pôsobenie v saudskoarabskom klube Al-Kadsiah.