Gruzínsky obranca Narimanidze posilnil MŠK Žilina

Žilina 3. februára (TASR) - Gruzínsky futbalista Sandro Narimanidze sa stal oficiálne hráčom MŠK Žilina. Dobre stavaný obranca uspel v niekoľkotýždňovej skúške a podpísal zmluvu do 30. júna 2028. Naposledy pôsobil v majstrovskom tíme gruzínskej ligy Iberia 1999.



Devätnásťročný stopér pravidelne reprezentuje Gruzínsko v mládežníckych kategóriách, za rok 2023 ho vyhlásili za najlepšieho hráča do 19 rokov v jeho krajine. Do Žiliny prišiel už začiatkom januára. "Dlhodobejšie sme hľadali ľavonohého stopéra do nášho systému. Dostali sme tip na Sandra, ktorý je mladý, talentovaný futbalista s kvalitnou rozohrávkou, výbornou výstavbou a pokojný v práci s loptou. Počas predošlých týždňov, keď bol u nás na skúške a odohral za nás už aj prípraváky, sme sa po absolvovaní sústredenia rozhodli o jeho definitívnom angažovaní," uviedol športový manažér MŠK Karol Belaník pre klubový web.



Narimanidze sa stal v poradí štvrtým Gruzíncom, ktorý si oblečie dres MŠK. Pred ním pod Dubňom pôsobili Giorgi Tsimakuridze, Luka Lochošvili a Giorgi Tevzadze. Aleksandre Narimanidze bude v žltozelenom nosiť číslo dresu 28. "Som veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou tejto futbalovej rodiny. V prvom rade by som sa chcel poďakovať môjmu predošlému klubu - Iberia, ktorý ma vychoval. Som plný očakávaní ohľadom novej výzvy, novej ligy, nových skúseností. Tím je kvalitný, teším sa, že som hráč MŠK," povedal Narimanidze.