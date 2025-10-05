< sekcia Šport
Grzelcyk podpísal ročný kontrakt s Chicagom
Tridsaťjedenročný zadák odštartoval profiligovú kariéru v Bostone, ktorý ho draftoval v roku 2012 v 3. kole z 85. miesta.
Autor TASR
Chicago 5. októbra (TASR) - Americký hokejový obranca Matt Grzelcyk sa pár dní pred štartom novej sezóny NHL dohodol ako voľný hráč na zmluve s Chicagom Blackhawks. S vedením klubu podpísal v nedeľu ročný kontrakt na jeden milión dolárov.
Grzelcyk odohral minulý ročník v Pittsburghu. Hoci si s 39 asistenciami a 40 kanadskými bodmi v 82 zápasoch v drese Penguins vytvoril nové osobné maximá, nepredĺžil spoluprácu s „tučniakmi“ a po otvorení trhu s voľnými hráčmi mal dlho problém nájsť si nového zamestnávateľa. Napokon sa dohodol na skúške s Blackhawks a v závere prípravného kempu prikýval na ročnú zmluvu.
Tridsaťjedenročný zadák odštartoval profiligovú kariéru v Bostone, ktorý ho draftoval v roku 2012 v 3. kole z 85. miesta. Za Bruins odohral osem sezón, celkovo si NHL pripísal 26 gólov a 149 asistencií v 527 stretnutiach základnej časti a 14 bodov (5+9) v 66 dueloch play off. Informoval o tom web televízie TSN.
Grzelcyk odohral minulý ročník v Pittsburghu. Hoci si s 39 asistenciami a 40 kanadskými bodmi v 82 zápasoch v drese Penguins vytvoril nové osobné maximá, nepredĺžil spoluprácu s „tučniakmi“ a po otvorení trhu s voľnými hráčmi mal dlho problém nájsť si nového zamestnávateľa. Napokon sa dohodol na skúške s Blackhawks a v závere prípravného kempu prikýval na ročnú zmluvu.
Tridsaťjedenročný zadák odštartoval profiligovú kariéru v Bostone, ktorý ho draftoval v roku 2012 v 3. kole z 85. miesta. Za Bruins odohral osem sezón, celkovo si NHL pripísal 26 gólov a 149 asistencií v 527 stretnutiach základnej časti a 14 bodov (5+9) v 66 dueloch play off. Informoval o tom web televízie TSN.