Guardiola by chcel zostať v Manchester City čo najdlhšie

Londýn 21. septembra (TASR) - Pep Guardiola vyhlásil, že by rád zostal trénerom anglického futbalového klubu Manchester City čo najdlhšie.



"Bol by som rád, keby som tu mohol trénovať ešte pár rokov. Milujem tento klub, no viem, že pôsobenie v ňom si budem musieť zaslúžiť. Uvidíme, čo sa nám podarí dosiahnuť v tejto sezóne a od toho sa bude odvíjať aj moja budúcnosť," citovala agentúra DPA slová španielskeho kouča, ktorý priviedol City k dvom majstrovským titulom, k jednému triumfu v Pohári FA a trom prvenstvám v Ligovom pohári.



Na medzinárodnej scéne však "Citizens" čakajú na prenikavý úspech, ich maximom je semifinálová účasť v Lige majstrov v ročníku 2015/2016.