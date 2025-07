Guardiola chce podľa španielskych médií získať ter Stegena z Barcelony

Barcelona 17. júla (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola chce do svojho kádra priviesť brankára Marca-Andreho ter Stegena. Podľa agentúry DPA a viacerých španielskych médií so súčasným brankárom Barcelony už ďalej nepočíta tréner katalánskeho klubu Hansi Flick.



Tridsaťtriročný Nemec je pre Guardiolu prvou voľbou za Brazílčana Edersona, ktorý by mal byť na odchode z Manchestru City. Podľa katalánskeho portálu El Nacional už prebehli medzi oboma stranami aj prvé rozhovory. Španielske médiá už minulý týždeň informovali o tom, že ter Stegen je pre Flicka až brankár číslo tri. Nemecký kormidelník preferuje Joana Garciu a Wojciecha Szczesného. Práve 35-ročný Poliak nahradil v septembri nemeckého reprezentanta v bránke Barcelony po vážnom zranení kolena. Aj napriek tomu, že „blaugranas“ už začali letnú prípravu, ter Stegen údajne trénuje iba individuálne. Dlhoročný brankár Barcelony má v klube zmluvu platnú do konca júna 2028.