Guardiola hovorí o tlaku, Postecoglou bol rozhorčený z fanúšikov Spurs

Londýn 15. mája (TASR) - Futbalový tréner Pep Guardiola si napriek utorkovému víťazstvu na pôde Tottenhamu myslí, že jeho Manchester City bude v záverečnom kole Premier League pod tlakom. Hostia vyhrali v Londýne 2:0 vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda. Pred záverečným stretnutím ligy proti West Hamu vedú tabuľku o dva body pred Arsenalom a sú tak na najlepšej ceste k zisku štvrtého titulu za sebou. Tottenham stratil prehrou šancu na postup do Ligy majstrov.



Úradujúcich majstrov zväzovala podľa Guardiolu nervozita už v utorkovom zápase. "Hrali pre možné následky výsledku. Keď hráte futbal s myšlienkou na následky, že nevyhráte Premier League, nemôžete podať najlepší výkon. Sú to však ľudia, takže rozumiem, že cítia tlak. Proti West Hamu to bude rovnaké, pocítime tlak," citovala Guardiolu agentúra AFP. Hre jeho tímu chýbala uvoľnenosť a niekoľkokrát ho podržal striedajúci brankár Stefan Ortega, ktorý nahradil v 69. minúte Edersona. Ten obdržal tvrdý zásah do hlavy v súboji s Cristianom Romerom. Kľúčový bol najmä Ortegov zákrok počas úniku kapitána Heung-min Sona, ktorý mohol v 85. minúte vyrovnať na 1:1. "Stefan bol jednoducho neuveriteľný. Viem, že 'Edi' bol podráždený, no striedanie bolo namieste, keďže mal otras mozgu," povedal stredopoliar hostí Rodri.



Jeho tím sa dostal do vedenia v 51. minúte po tom, ako Kevin De Bruyne predĺžil loptu od Bernarda Silvu do bezprostrednej blízkosti brány pre Haalanda. Čiastočnú vinu niesol Romero, ktorý nechal čiastočne voľného najlepšieho strelca ligy. Druhý gól z penalty pridal Haaland v nadstavenom čase, keď odviedol penzum práce Jeremy Doku. Na hranici pokutového územia dobehol loptu od Phila Fodena a po faule Pedra Porra prišla penalta.



ManCity vyhral ligový zápas na pôde Tottenhamu prvýkrát od októbra 2018. Momentálne ťahá šnúru ôsmich víťazstiev v PL a v riadnom hracom čase neprehral od 6. decembra. Všetky zápasy záverečného kola sú na programe v nedeľu o 17.00 SELČ a zisk titulu má vo svojich rukách City – úplnú istotu má v prípade trojbodového víťazstva. V prípade remízy či prehry "Citizens" a triumfu Arsenalu nad Evertonom majú titul po 20 rokoch Londýnčania pre lepšie skóre. Úradujúci majstri boli v podobnej situácii pred dvoma rokmi. V majstrovskom boji s Liverpoolom potrebovali vyhrať nad Aston Villou, čo sa im nakoniec aj podarilo v pomere 3:2. Ešte v 75. minúte však prehrávali 0:2. Tri góly v priebehu piatich minút vtedy strelili Ilkay Gündogan (2) a Rodri. "Vieme, že to nebol náš najlepší výkon, ale prišli sme sem vyhrať a to sme urobili. Už máme skúsenosti z takéhoto zápasu proti Aston Ville. Vieme, že to bude náročné, no s našim tímom a fanúšikmi sa môžeme zapísať do histórie," opísal situáciu Rodri. Jeho tím sa môže stať prvým v histórii so štyrmi titulmi v najvyššej anglickej súťaži za sebou.



Tottenham nielen vypadol z boja o Ligu majstrov, ale zatiaľ nemá istú ani pohárovú Európu. Na jeho úkor ide do LM prvýkrát od roku 1983 Aston Villa. Tréner domácich Ange Postecoglou tak neskrýval rozhorčenie nad pomerne tichým domácim publikom. Fanúšikovia "Spurs" sa pred zápasom netajili tým, že v utorkovom stretnutí ich viac poteší triumf Manchestru City, ktorý nevyhovuje ich tradičnému rivalovi Arsenalu. Po prvom Haalandovom góle dokonca prišiel chorál namierený proti Arsenalu. "Myslím si, že predošlých 48 hodín odhalilo, že základy tohto klubu sú dosť krehké. Musím znova pracovať na niektorých veciach v tíme i mimo neho. Pravdepodobne som zle pochopil situáciu, pokiaľ ide o to, čo považujem za dôležité v snahe stať sa víťazným tímom," povedal Postecoglou na tlačovej konferencii po zápase podľa agentúry DPA. Jeho tím odohral v utorok posledný domáci zápas v tejto sezóne, v nedeľu ju uzavrie na pôde posledného Sheffieldu United, ktorý už má istý zostup. O miestenku v pohárovej Európe bojuje na diaľku s Newcastlom a Chelsea. Oba tímy majú o šesť bodov menej, no zároveň aj zápas k dobru.