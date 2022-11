Guardiola je optimistický ohľadom návratu Haalanda,Phillipsa a Walkera

Berlín 1. novembra (TASR) - Tréner Pep Guardiola dúfa, že Erling Haaland sa vráti do zostavy futbalistov Manchestru City už cez víkend. Kouč úradujúceho majstra je optimistický aj v prípade zranení Kalvina Phillipsa a Kylea Walkera, ktorí podľa neho stihnú MS v Katare.



Haaland, so 17 gólmi najlepší strelec Premier League, má problémy s členkom, pre ktoré vynechal víkendový duel s Leicestrom City. Nepredstaví sa ani v stredu v Lige majstrov v Seville. Zranenie si privodil v stretnutí LM na ihrisku svojho bývalého klubu Borussia Dortmund (0:0). Guardiola však verí, že nastúpi už v sobotu proti Fulhamu na domácom Etihad Stadium. "Každý deň sa cíti lepšie, ale ešte stále nie je stopercentne fit. Nemá zmysel riskovať v Seville, ale dúfame, že ho budeme mať už cez víkend," povedal tréner v predvečer duelu v Seville, v ktorom City už o nič nejde, keďže má isté prvé miesto v tabuľke aj postup do osemfinále.



Phillips si zranil rameno ešte v augustovej príprave. Stredopoliar, ktorý prišiel v lete z Leedsu United, odohral v tejto sezóne len minútu v najvyššej anglickej súťaži a 12 v Lige majstrov, keďže sa ukázalo, že potrebuje operáciu. Guardiola prezradil, že sa pomaly vracia do akcie, no nie je isté, či za City nastúpi ešte pred MS. "Neviem, čiastočne už trénuje s tímom, no bezkontaktne. Viem, aký dôležitý je šampionát, ale nevyužívam hráčov, pokiaľ neviem, či sú skutočne pripravení," povedal.



V prípade Walkera, ktorý v októbri absolvoval operáciu slabín, uviedol, že je s návratom kúsok za Phillipsom. Guardiola však verí, že by mohli obaja stihnúť MS v Katare: "Je to pravdepodobné. Myslím, že Gareth Southgate s nimi pravidelne komunikuje i s doktormi." Anglicko čaká prvý duel 21. novembra proti Iránu.