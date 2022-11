Guardiola je pripravený predĺžiť kontrakt s Manchestrom City

Londýn 22. novembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola je podľa portálu The Athletic pripravený predĺžiť kontrakt s úradujúcim anglickým majstrom Manchestrom City. Klub doposiaľ neposkytol v tejto súvislosti oficiálne informácie.



Agentúra AFP v utorok uviedla, že Guardiola by mohol zotrvať na lavičke "Citizens" až do roku 2025. Podľa dostupných informácií pôjde o ročný kontrakt s opciou predĺženia o ďalší rok, pričom klub i tréner môžu rozhodnúť o jej aktivácii. Španiel zmluvu v City predĺžil už dvakrát, pričom tá aktuálna mu vyprší na konci prebiehajúcej sezóny.



Päťdesiatjedenročný kouč prišiel na Etihad Stadium v roku 2016 po pôsobení v Bayerne Mníchov. S tímom odvtedy dokázal triumfovať v Premier League už štyrikrát. "Všetko máme pod kontrolou. S klubom sa spoločne rozhodneme v správny čas," povedal Guardiola.