Guardiola kritizuje loptu používanú v Pohári FA: Nie je vhodná

Londýn 3. marca (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola skritizoval loptu, ktorá sa používa v zápasoch anglického Pohára FA. Podľa španielskeho kouča nie je vhodná a nedá sa porovnať s kvalitou lôpt v Lige majstrov či Premier League.



"Lopta je nevhodná," vyhlásil Guardiola. "Už dlhé roky sa to deje v FA Cupe a Ligovom pohári. Viem, že je to biznis a nejako sa na nej dohodli, no lopta skrátka nie je dobrá. Viete koľko striel mierilo nad bránku? Nie iba Erlingova (Haalandova). Pozrite sa aj na iné zápasy. Hovorím to už roky - lopta, ktorá sa používa v Premier League, je výnimočná, lopta pre Ligu majstrov výnimočná, táto však nie je dobrá," dodal kormidelník City, ktorý sa sťažoval už po víťazstve nad Plymouthom v sobotňajšom víťaznom zápase 5. kola Pohára FA (3:1).



Podľa Anglickej futbalovej asociácie (FA) spĺňa lopta pre Pohár FA všetky stanovené požiadavky. "Lopta Ultimax Pro od Mitre - používaná v Emirates FA Cupe a všetkých ostatných súťažiach FA - bola otestovaná v súlade s normami Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Všetky lopty v profesionálnom futbale musia spĺňať požiadavky FIFA a táto lopta prešla všetkými testami. Uvedomujeme, že každý má inú preferenciu, ale sme presvedčení, že lopta je v poriadku. V tejto vyraďovacej súťaži už ňou padlo 350 gólov," uviedol podľa DPA hovorca FA.