Guardiola kritizuje rekordné prestupové výdavky Chelsea

Londýn 19. augusta (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola z Manchestru City kritizoval vysoké výdavky FC Chelsea na prestupovom trhu. Podpis belgického stredopoliara Romea Laviu za 53 miliónov libier znamená, že londýnsky klub už minul viac ako 850 miliónov libier, odkedy ho minulé leto prevzal majiteľ Todd Boehly.



"Nesedel by som tu, keby sme minuli toľko ako Chelsea za dve prestupové obdobia. Médiá by ma zabili. Našou stratégiou je vyhrať, ale nebudeme robiť niečo, čomu neveríme. A to iba preto, aby sme mali o hráča viac. Je veľa klubov, ktoré sa musia zbaviť mnohých futbalistov, my tento problém našťastie nemáme," uviedol Guardiola pre bbc.com.



Chelsea v tomto prestupovom období doteraz minula približne 400 miliónov libier na osem hráčov, čo je viac ako ktorýkoľvek iný klub v Európe. Dokonca zatienila Real Madrid, ktorý v roku 2019 minul 292 miliónov libier. Londýnsky klub investoval do prestupov od mája 2022 857,3 milióna libier, zatiaľ čo prestupové výdavky City v rovnakom časovom horizonte predstavujú 233,2 milióna libier.