Guardiola nechce trénovať iný klub ako City, možno reprezentáciu

Manchester 11. decembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola vyhlásil, že po odchode z Manchestru City už nemieni trénovať žiaden ďalší klub. Prijal by možno ešte ponuku viesť reprezentačný tím.



Guardiola má s úradujúcim anglickým šampiónom zmluvu do roku 2027. "Nebudem trénovať ďalší tím. Odísť do inej krajiny a začať robiť všetky tie veci odznova, na to by som nemal energiu. Možno by som mohol trénovať reprezentáciu, ale to je niečo iné," povedal podľa DPA Guardiola v rozhovore s celebritným kuchárom Danim Garciom.



"Citizens" aktuálne prežívajú krízu. Po 15. kole im v Premier League patrí 4. priečka s mankom ôsmich bodov na vedúci Liverpool. V Lige majstrov mali pred stredajším duelom na pôde Juventusu Turín na konte 8 bodov za dve víťazstvá a dve remízy z piatich stretnutí.