Guardiola nevylúčil predĺženie kontraktu so City: Rad by som zostal

New York 27. júla (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola nevylúčil podpísanie nového kontraktu s Manchestrom City. Súčasná zmluva mu vyprší po skončení budúcej sezóny.



"Citizens" sa pod vedením Guardiolu zapísali do histórie, keď v máji ako jediný klub Premier League získali štvrtý titul za sebou. "Keď budem odchádzať, tak to poviem, ale ešte som to nepovedal. Uvidíme, čo sa stane, ale vôbec nevylučujem predĺženie zmluvy. Rád by som zostal. V dnešnej dobe je deväť rokov v tom istom klube večnosť, takže si chcem byť istý, že sa rozhodnem správne. Nielen pre mňa, ale aj pre klub a hráčov," uviedol Guardiola pred prípravným zápasom proti AC Miláno, ktorý sa odohrá na bejzbalovom štadióne Yankee Stadium v New Yorku.



Španielsky kouč prišiel na lavičku City v júli 2016. Odvtedy s tímom získal 17 trofejí vrátane "ušatej" v Lige majstrov, šiestich majstrovských titulov, dvoch Pohárov FA či štyroch anglických Ligových pohárov. "Som si istý, že ďalších osem rokov nezostanem. Pre hráčov a trénerov je zmena dobrá. Zároveň sme však stále úspešní, vyhrávame Premier League a hráme v záverečných fázach súťaží ako Liga majstrov. Toto je momentálne môj pocit," dodal 53-ročný tréner podľa DPA.