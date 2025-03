Guardiola o bonusoch na MS klubov: Ja a moji hráči si ich nezaslúžime

Londýn 28. marca (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City tvrdí, že on a ani jeho zverenci si nezaslúžia žiadne finančné odmeny za túto sezónu. Podľa Pepa Guardiolu sa to nezmení ani v prípade, že by anglický klub vyhral letné MS klubov. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tento týždeň potvrdila, že "Citizens" by pri prípadnom triumfe na lukratívnom klubovom šampionáte v USA získali prize money v súhrnnej hodnote 125 miliónov amerických dolárov.



"Nezaslúžime si žiadny bonus v tejto sezóne. Ak zvíťazíme, bonus bude patriť klubu. Tréneri, realizačný tím, hráči - my si nezaslúžime nič. Ani len hodinky," vyhlásil Guardiola podľa DPA.



"Citizens" ako obhajcovia titulu zaostali v tejto sezóne Premier League ďaleko za očakávaniami. Momentálne im patrí až piata priečka, keď na vedúci Liverpool strácajú po 29 kolách priepastných 22 bodov. V Lige majstrov vypadli v play off o osemfinále, keď v dvojzápase nestačili na Real Madrid (2:3, 1:3).