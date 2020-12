Guardiola oslávil míľniky víťazstvom, United natiahli šnúru

Londýn 6. decembra (TASR) – V sobotňajších zápasoch 11. kola anglickej futbalovej Premier League bodovali naplno oba kluby z Manchestru. Pre trénera City Pepa Guardiola mal zápas proti Fulhamu (2:0) v profesionálnej kariére poradové číslo sedemsto a zároveň išlo o jeho 250. vystúpenie vo farbách “Citizens“. Konkurenčný United zase dokázal zvrátiť priebeh duelu na pôde West Hamu United a zvíťaziť 3:1. Z pozície prehrávajúceho mužstva dokázali United v zápasoch vyťažiť už 385 bodov, najviac v histórii súťaže.



Skóre duelu otvoril už v 38. minúte český stredopoliar Tomáš Souček, no hosťujúci tréner Ole Gunnar Solskjaer mal šťastnú ruku pri striedaniach. V druhom polčase poslal do hry trio Bruno Fernandes, Juan Mata, Marcus Rashford, ktoré sa podieľalo na všetkých troch góloch “červených diablov“. Prví dvaja asistovali, Rashford sa presadil strelecky. “Hráči musia byť stále pripravení a svoju úlohu splnili na výbornú. Dokázali sme zvíťaziť napriek slabému výkonu. Na ihriskách súpera v tejto sezóne predvádzame naozaj silnú vôľu a charakter,“ povedal Solskjaer po štvrtom ligovom víťazstve za sebou, po ktorom patrí jeho zverencom priebežná štvrtá priečka.



West Hamu patrí siedme miesto a trojzápasovú víťaznú šnúru im United uťal práve v deň, keď sa na tribúnach prvýkrát od 29. februára objavili fanúšikovia. “Samozrejme, že som sa tešil z prítomnosti 2000 fanúšikov, bol by som však radšej, ak by ich bolo ešte oveľa viac. Verím však, že si dnešný zápas užili. Podľa môjho názoru sme hrali veľmi dobre. Doplatili sme však na chvíľkovú nepozornosť a inkasovali sme druhý gól," povedal tréner "kladivárov" David Moyes.



Jednoznačnejší priebeh mal duel medzi Manchestrom City a Fulhamom, ktorému sa slovenský brankár v službách hostí Marek Rodák opäť prizeral len z lavičky náhradníkov. Favorit rozhodol o svojom víťazstve už v prvom dejstve, keď sa v najskôr v 5. minúte presadil Raheem Sterling a v 26. premenil pokutový kop Kevin De Bruyne. Tréner Pep Guardiola tak oslávil svoj celkovo 700. zápas v kariére a 250. na lavičke City víťazstvom. S výkonom však úplne spokojný nebol: “V zakončení sme boli mizerní a v posledných dvadsiatich minútach sme navyše strácali veľa jednoduchých lôpt. Základné herné činnosti musíme zvládať lepšie a zapracovať na tom bude náš ďalší krok.“ Nováčik Premier League sa po dvoch inkasovaných góloch nevzdal a v druhom polčase si dokázal udržať čisté konto. “Bol to ťažký zápas. Náš výkon po zmene strán ma však veľmi potešil. Nie je hanba prehrať s lepším tímom. Od chalanov som chcel, aby ukázali ducha a osobnosť a to splnili. Musíme sa od toho odraziť aj do ďalších zápasov,“ povedal tréner Fulhamu Scott Parker.



Ten najbližší však nebude vôbec jednoduchý. Budúcu nedeľu si totiž priebežne 17. tím tabuľky zmeria sily s úradujúcim majstrom FC Liverpool. Piaty Manchester City sa v súboji tabuľkových susedov stretne v derby s United.