Guardiola po avizovanom odchode Kloppa: Bude sa mi spať o niečo lepšie

Londýn 27. januára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola vyhlásil, že po odchode Jürgena Kloppa z Liverpoolu sa mu bude spať o niečo lepšie. Líder "The Reds" v piatok nečakane oznámil, že po prebiehajúcej sezóne v klube skončí.



Klopp je momentálne najväčší Guardiolov rival v boji o anglický titul. Boli to práve jeho zverenci, ktorí v sezóne 2019/2020 prerušili víťaznú šnúru Citizens. Momentálne sú na čele tabuľky o päť bodov pred Manchestrom, ktorý má však zápas k dobru. "Je to absolútne neuveriteľný tréner. Nepoznám ho bližšie, ale myslím si, že je to tiež neuveriteľný človek. Mám pocit, že keď na konci sezóny odíde, odíde aj časť nás z Manchestru City. V uplynulých rokoch bol náš najväčší rival Liverpool," uviedol Guardiola podľa AFP.



Nemecký kouč vyhlásil, že mu dochádza energia. Na lavičke Liverpoolu pôsobí nepretržite od roku 2015 a je jediný tréner v histórii klubu, ktorému sa podarilo vybojovať všetkých šesť najväčších trofejí. Guardiola jeho rozhodnutie chápe: "Všetci tréneri sa cítia unavene, keď majú za sebou tak veľa rokov. Cítil som sa tak v Barcelone, takže tomu úplne rozumiem."



Dvojica koučov sa proti sebe naposledy postaví v zápase Premier League 9. marca na Anfield Road. "Je to môj najväčší rival, takže si myslím, že bude chýbať. Trochu ma to aj teší, pretože bez neho budem noci pred duelmi s Liverpoolom spať o niečo lepšie, ale prajem mu len to najlepšie. Nepriznáva to, ale vráti sa," uzavrel kormidelník Manchestru.