Guardiola po šlágri s Chelsea: Dôležitý triumf pred finálovou stredou

Manchester 26. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa postupne vracajú do svojej starej formy. V sobotnom šlágri Premier League proti FC Chelsea si po víťazstve 3:1 pripísali dôležité tri body a v tabuľke zostali na štvrtej pozícii. V najvyššej anglickej súťaži neprehrali šesť zápasov v rade.



"Citizens" neodštartovali domáci súboj dobre. Chelsea išla do vedenia už v 3. minúte po chybe debutujúceho obrancu Abdukodira Chusanova, ktorý nezvládol malú domov a Noni Madueke zoči-voči brankárovi Edersonovi nezaváhal. Ešte v prvom polčase však vyrovnal Joško Gvardiol a po ďalšej chybe, tentokrát hosťujúceho brankára Roberta Sancheza, sa presadil nórsky kanonier Erling Haaland. V závere duelu ešte pridal gólovú poistku Phil Foden.



Obhajcov majstrovského titulu zmietala koncom roka obrovská kríza a po šiestich prehrách v priebehu ôsmich ligových zápasov sa prepadli na siedmu priečku tabuľky. Odvtedy si však pripísali štyri triumfy a dve remízy. Tréner Pep Guardiola je za viditeľné zlepšenie rád, ale jeho myšlienky sa uberajú aj smerom k Lige majstrov, v ktorej bude mužstvo bojovať o postup s belgickým FC Bruggy. "Po inkasovanom góle sme sa emocionálne vrátili späť. Nepovedal by som, že sme boli mimoriadni, ale veľa sme boli na lopte. To, že sme vyhrali 3:1 proti Chelsea a môjmu priateľovi Enzovi, ktorého obdivujem, je veľmi dôležité pred našou finálovou stredou a samozrejme, nasledujúcimi zápasmi Premier League," uviedol po stretnutí s Chelsea.



Španielsky kouč sa vyjadril aj na adresu Chusanova, ktorého po zmene strán stiahol na lavičku. Dvadsaťročný Uzbek prišiel do tímu v pondelok z francúzskeho Lens. "Nie je to preňho ľahké. Absolvoval s nami jeden tréning a potom nastúpil proti hráčom ako Nicolas Jackson, Cole Palmer, Noni Madueke a Jadon Sancho. Keď kúpite takého mladého hráča, je to proces. Učí sa. Takéto situácie sú tou najlepšou lekciou, akú môžete dostať," konštatoval Guardiola.



Dobrý štart v drese City si naopak pripísal druhý z debutantov Omar Marmoush. Egyptský útočník prišiel do Anglicka v stredu z nemeckého Frankfurtu. V prvej polovici bundesligovej sezóny zaň strelil 15 gólov a v tabuľke strelcov zaostával len za hviezdnym Harrym Kaneom z Bayernu Mníchov. Ďaleko od svojho premiérového zásahu za City v sobotu nebol, v 34. minúte Sancheza prekonal, no z ofsajdovej pozície. "Myslím si, že v prvom polčase ste mohli vidieť, že má v sebe niečo špeciálne. To je očividne dôvod, prečo ho Manchester City priviedol," povedal o svojom novom spoluhráčovi Haaland.



Prepadu v domácej súťaži sa nevyhla Chelsea. Londýnsky klub ešte v polovici decembra figuroval na druhom mieste tabuľky, ale v uplynulých siedmich dueloch vyhral len raz a klesol na šiestu priečku. Tréner tímu Enzo Maresca po zápase nevynechal hodnotenie Sancheza, ktorý bol počas spomínaného Haalandovho útoku ďaleko od brány. "Myslím si, že druhý gól zmenil náladu. Robertovi určite veríme, ale zároveň si uvedomuje, že robí chyby. Je si plne vedomý toho, že sa musí zlepšiť," uviedol taliansky kouč podľa AFP.



Štyridsaťštyriročný kormidelník si však myslí, že "The Blues" sú momentálne lepší tím ako v decembri. "Podľa mňa sme lepší ako pred mesiacom či dvoma. V tomto momente nás takéto druhy zápasov určite urobia lepšími, pretože si touto skúsenosťou potrebujeme prejsť. Zostávajúce stretnutia teraz môžu našu pozíciu trochu zmeniť. Dobrá vec je, že sme koncentrovaní a snažíme sa zlepšovať od zápasu k zápasu," vysvetlil pre klubový web.



V sobotu bol v akcii aj slovenský brankár Martin Dúbravka v drese Newcastlu. Jeho tím prehrával na pôde posledného Southamptonu, no aj vďaka dvom gólom Švéda Alexandra Isaka sa napokon tešil z triumfu 3:1. Dúbravka chytal už v ôsmom ligovom zápase za sebou, "straky" so Slovákom prehrali len jeden z nich. V tabuľke im patrí piata pozícia o skóre za City.