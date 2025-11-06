< sekcia Šport
Guardiola po triumfe City velebil Fodena: Je to výnimočný hráč
Foden v prvom polčase obaľovačkou spoza šestnástky otvoril skóre stredajšieho šlágra.
Autor TASR
Manchester 6. novembra (TASR) - Tréner Pep Guardiola po triumfe futbalistov Manchestru City nad Borussiou Dortmund 4:1 v Lige majstrov velebil Phila Fodena. Anglický krídelník vsietil dva góly a pripomenul sa trénerovi reprezentácie Thomasovi Tuchelovi, ktorý ho nezaradil do nominácie na októbrové zápasy.
„Phil je späť. Proti Dortmundu potvrdil, že je to výnimočný hráč. Myslím si, že v Anglicku sa nenájde nikto, kto by zapochyboval o jeho kvalitách a schopnostiach. Musí sa však neustále zlepšovať a pracovať na sebe, lebo má v reprezentácii silnú konkurenciu," uviedol Guardiola pre akreditované médiá.
Foden v prvom polčase obaľovačkou spoza šestnástky otvoril skóre stredajšieho šlágra. Nadviazal na neho nórsky kanonier Erling Haaland 18. gólom v 14. súťažnom dueli za ManCity v prebiehajúcom ročníku. Po zmene strán definitívne poistil triumf domácich svojím druhým gólom Foden, ktorý skóroval takmer identickým spôsobom ako v prvom dejstve. Iskierku nádeje pre Borussiu ešte vykresal v 72. minúte Waldemar Anton, no City si tri body postrážilo a v nadstavení druhého polčasu uzavrel na rozdiel troch gólov striedajúci Rayan Cherki.
Foden priznal, že uplynulé obdobie bolo pre neho náročné. „V minulej sezóne sa nám odrazu prestalo dariť a aj moje výkony mali klesajúcu tendenciu. Prišiel som o stabilné miesto v základnej jedenástke. Každá ťažká skúška vás však posilní. Musíte sa snažiť opäť dostať na tú správnu cestu. Myslím si, že City v tejto sezóne ukazuje záblesky tímu, ktorým bol v nedávnej minulosti a aj ja sa cítim na ihrisku čoraz lepšie."
Haaland sa opäť zapísal do historických štatistík. Stal sa prvým hráčom, ktorý skóroval v piatich dueloch Ligy majstrov za sebou v drese troch rôznych klubov. Predtým sa mu to podarilo za Dortmund a rakúsky Salzburg. V najprestížnejšej klubovej súťaži zaznamenal už 54 gólov. „Erling má skvelú formu, v Manchestri i nórskej reprezentácii strieľa góly ako na bežiacom páse. Jeho prínos je obrovský," zdôraznil Guardiola.
„Phil je späť. Proti Dortmundu potvrdil, že je to výnimočný hráč. Myslím si, že v Anglicku sa nenájde nikto, kto by zapochyboval o jeho kvalitách a schopnostiach. Musí sa však neustále zlepšovať a pracovať na sebe, lebo má v reprezentácii silnú konkurenciu," uviedol Guardiola pre akreditované médiá.
Foden v prvom polčase obaľovačkou spoza šestnástky otvoril skóre stredajšieho šlágra. Nadviazal na neho nórsky kanonier Erling Haaland 18. gólom v 14. súťažnom dueli za ManCity v prebiehajúcom ročníku. Po zmene strán definitívne poistil triumf domácich svojím druhým gólom Foden, ktorý skóroval takmer identickým spôsobom ako v prvom dejstve. Iskierku nádeje pre Borussiu ešte vykresal v 72. minúte Waldemar Anton, no City si tri body postrážilo a v nadstavení druhého polčasu uzavrel na rozdiel troch gólov striedajúci Rayan Cherki.
Foden priznal, že uplynulé obdobie bolo pre neho náročné. „V minulej sezóne sa nám odrazu prestalo dariť a aj moje výkony mali klesajúcu tendenciu. Prišiel som o stabilné miesto v základnej jedenástke. Každá ťažká skúška vás však posilní. Musíte sa snažiť opäť dostať na tú správnu cestu. Myslím si, že City v tejto sezóne ukazuje záblesky tímu, ktorým bol v nedávnej minulosti a aj ja sa cítim na ihrisku čoraz lepšie."
Haaland sa opäť zapísal do historických štatistík. Stal sa prvým hráčom, ktorý skóroval v piatich dueloch Ligy majstrov za sebou v drese troch rôznych klubov. Predtým sa mu to podarilo za Dortmund a rakúsky Salzburg. V najprestížnejšej klubovej súťaži zaznamenal už 54 gólov. „Erling má skvelú formu, v Manchestri i nórskej reprezentácii strieľa góly ako na bežiacom páse. Jeho prínos je obrovský," zdôraznil Guardiola.