Guardiola po triumfe v derby: Jeden z najlepších výkonov v sezóne

Manchester 30. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City označil výkon jeho zverencov v derby na pôde United za jeden z najlepších v tejto sezóne. Tím Pepa Guardiolu zvíťazil v šlágri 10. kola anglickej Premier League 3:0. Ústrednou postavou hostí bol nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý vsietil dva góly a pridal aj asistenciu.



"Citizens" figurujú v tabuľke na tretej priečke o dva body za lídrom Tottenhamom Hotspur a o skóre za Arsenalom. "Mám pocit, že v tejto časti sezóny hráme lepšie ako vlani, čo je veľmi pozitívne. Proti United sme podali jeden z najlepších výkonov v tomto ligovom ročníku. Minulý rok sme na Old Trafford prehrali, teraz sme domácich prevýšili, získali cenné tri body a potešili našich fanúšikov," uviedol Guardiola pre akreditované médiá.



Úradujúci anglickí šampióni od začiatku diktovali tempo a už vo 8. minúte sa zaskvel brankár domácich Andre Onana pri šanciach Phila Fodena a následne aj Haalanda. Po necelej polhodine hry sa skóre zmenilo, keď Rasmus Höjlund v šestnástke pridržal rukou Rodriho a po posúdení videa odpískal arbiter pokutový kop. Haaland ho bezpečne premenil - 0:1. Bola to prvá penalta v prospech City na Old Trafford od roku 1992.



V 49. minúte Haaland hlavičkou po spätnom centri Bernarda Silvu z ľavej strany zvýšil na 2:0. Nór je s jedenástimi gólmi na čele tabuľky strelcov PL. United sa snažili o odpoveď, ale duel nezdramatizoval ani Marcus Rashford, ktorého pokus v 69. minúte skončil tesne vedľa. Odpor domácich definitívne zlomil v 80. minúte gólom na 3:0 Phil Foden, ktorému pred odkrytú bránu naservíroval loptu Haaland. "Väčšinu zápasu sme na ihrisku dominovali. Dôležité bolo, že sme zbytočne nestrácali ľahké lopty a v útoku sme boli neustále nebezpeční," zdôraznil Haaland v rozhovore pre BBC.



Guardiola po zápase vyzdvihol výkon portugalského krídelníka Bernarda Silvu, ktorý je hnacím motorom ofenzívy City. "Mohol by som vám desať minút básniť o tom, aký obrovský prínos má Bernardo pre celé naše mužstvo. Je to mimoriadne komplexný a inteligentný hráč. Je skromný a pokorný. Nejazdí na veľkých autách a možno sa neoblieka ako manekýn, no všetci v šatni ho milujú. Je skvelé, že sme sa s ním v auguste dohodli na predĺžení kontraktu."



United sú po piatej prehre v sezóne v tabuľke na ôsmej pozícii. "Prehra rozdielom triedy s mestským rivalom veľmi boli. V prvom polčase hráči dlho plnili taktické pokyny, no všetko zmenila penalta, ktorú rozhodca nariadil po konzultácii s VAR. Na začiatku druhého polčasu sme inkasovali druhý gól a potom sme už neboli schopní otočiť nepriaznivý vývoj," povedal tréner United Erik ten Hag.