Guardiola po úspešnej dekáde odchádza z Manchestru City
Manchester 22. mája (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola v piatok podľa agentúry AFP oznámil, že po skončení sezóny opustí Manchester City po mimoriadne úspešných desiatich rokoch. Guardiola doviedol City počas uplynulej dekády k 20 trofejam vrátane šiestich titulov v Premier League a historicky jediného triumfu klubu v Lige majstrov.
Nedeľný domáci zápas proti Aston Villa bude jeho posledným stretnutím na lavičke tímu, hoci by 55-ročný kormidelník mal pokračovať v práci pre City Football Group ako globálny ambasádor.
„Aký čas sme spolu zažili! Nepýtajte sa ma na dôvody odchodu. Nie je za tým konkrétny dôvod, ale hlboko vo vnútri viem, že nastal môj čas. Nič netrvá večne. Keby áno, zostal by som tu. Večné však zostanú pocity, ľudia, spomienky a láska, ktorú mám k svojmu Manchesteru City,“ uviedol Guardiola vo vyhlásení klubu.
Informácie o odchode španielskeho trénera sa prvýkrát objavili už v pondelok. V tom čase bol bývalý kormidelník Barcelony a Bayernu Mníchov ohľadom svojej budúcnosti zdržanlivý, zatiaľ čo City o deň neskôr definitívne prišlo o titul v Premier League v prospech Arsenalu.
Ako hlavný kandidát na prevzatie mužstva na štadióne Etihad sa podľa médií spomína bývalý tréner Chelsea Enzo Maresca, ktorý v minulosti pôsobil v Guardiolovom realizačnom tíme v City.
