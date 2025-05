Guardiola považuje sezónu ManCity za najťažšiu v trénerskej kariére

Manchester 10. mája (TASR) - Podľa španielskeho kouča Pepa Guardiolu bola táto sezóna najťažšou v jeho 16-ročnej trénerskej kariére. Jeho tím Manchester City už skôr stratil šancu na zisk piateho titulu v sérii v anglickej Premier League a v Lige majstrov sa nedostal ani do osemfinále.



„Bola najťažšia, to je isté. Keď nevyhrávate, je to náročnejšie emocionálne. Rovnako z hľadiska prípravy, nálad a všetkého. Bolo to diametrálne odlišné ako v predchádzajúcich sezónach, keď sme hrali o tituly,“ povedal 54-ročný kormidelník podľa AFP.



Tím doplatil na zranenia, najmä stredopoliara Rodriho. Práve tie boli veľkým faktorom poklesu formy City. „Mali sme veľa zranení, nemali sme energiu. Väčšinu času sme sa snažili, ale nedokázali sme to. Nenašiel som spôsob, ako umožniť hráčom, aby sa cítili dobre a vyhrávali zápasy.“



Španielsky kouč, ktorý v minulosti viedol na klubovej úrovni aj Barcelonu a Bayern Mníchov, si uvedomuje, že mužstvo má ešte o čo hrať v závere sezóny. „Citizens“ sú na treťom mieste v lige, čaká ich finále Pohára FA a v júni aj MS klubov. „Napriek všetkému by som povedal, že to mohlo byť horšie. Nebol som dosť dobrý na to, aby som pomohol tímu nájsť cestu, ale nevzdali sme sa. Stále bojujeme o postup do Ligy majstrov, čo je veľká motivácia. V hre je aj FA Cup.“