Guardiola predĺžil zmluvu s Manchestrom City o ďalšie dva roky

Manchester 19. novembra (TASR) - Tréner Pep Guardiola predĺžil zmluvu s anglickým futbalovým klubom Manchester City o ďalšie dva roky. Doterajší kontrakt mu mal vypršať na konci prebiehajúcej sezóny, nový mu platí do leta 2023. Účastník Premier League o tom vo štvrtok informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Guardiola prišiel do City v júli 2016 a klub priviedol k dvom anglickým titulom v rokoch 2018 a 2019. Okrem toho s ním vybojoval jeden triumf v Pohári FA a tri v Ligovom pohári. Manchesterský klub pod jeho vedením vyhral 181 z 245 zápasov, prehral 36-krát. V Lige majstrov sa však jeho zverenci nedostali ani raz cez štvrťfinále. Predtým s Barcelonou vyhral Ligu majstrov dvakrát.



"Už od svojho príchodu sa tu cítim veľmi dobre. Dosiahli sme spolu veľké veci, dávali sme góly, vyhrávali zápasy a trofeje. Sme hrdí na tieto úspechy. Cítiť takúto silnú podporu je to najlepšie, čo môže tréner dostať," citovali Guardiolu britské médiá po podpise novej zmluvy.



Štyridsaťdeväťročný Guardiola vedie City piatu sezónu, v Manchestri je tak už teraz dlhšie ako bol predtým v FC Barcelona (štyri sezóny) a v Bayerne Mníchov (tri). "Predĺženie zmluvy s Pepom je prirodzeným ďalším krokom na ceste, po ktorej ideme už veľa rokov," vyhlásil šéf klubu Khaldoon Al Mubarak.