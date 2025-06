Guardiola sa nebráni myšlienke trénovať tím v Južnej Amerike

Atlanta 22. júna (TASR) - Španiel Pep Guardiola by bol rád, keby trénoval nejaký tím v Južnej Amerike. Súčasný kouč Manchestru City prezradil, že futbal v krajinách, ako sú Brazília a Argentína, naňho pôsobí veľmi príťažlivo.



Guardiola figuruje už deväť rokov na lavičke Manchestru City, s ktorým momentálne súťaží na MS v klubov v USA. S anglickým tímom má podpísaný kontrakt do leta 2027, a síce z Etihadu odísť neplánuje, myšlienku pôsobenia v Južnej Amerike úplne nezavrhol. „Prečo nie? Veľmi veľa dobrých vecí v celej histórii futbalu pochádza z Južnej Ameriky. Najmä z Brazílie či z Kolumbie, Argentíny, Uruguaja. Povedal by som, že zo všetkých krajín. Najlepší hráči pochádzajú odtiaľ a väčšina z nich prichádza do Európy kvôli ekonomickým príležitostiam a prestíži,“ uviedol Guardiola pred pondelkovým duelom proti saudskoarabskému Al Ain.



Päťdesiatštyriročný kouč berie prebiehajúci turnaj vážne a obzvlášť sa mu páčia zápasy proti juhoamerickým tímom. „Sú neuveriteľní. Milujem, keď ste na tomto turnaji a hráte proti nim. Táto kultúra a spôsob, akým ich fanúšikovia prežívajú každú jednu akciu, je to, o čom to celé je. Musíme túto súťaž zažiť,“ dodal Guardiola podľa DPA. Citizens zdolali v úvode G-skupiny marocký Wydad Casablanca 2:0 a postup do osemfinále si môžu zaistiť už v nadchádzajúcom stretnutí.



MS klubov prebiehajú v novom rozšírenom formáte, ktorý sprevádzajú zmiešané reakcie. Jedným z hlavných dôvodov je, že hráči nebudú mať dostatok priestoru na odpočinok medzi sezónami. Guardiola je odhodlaný ísť do toho naplno. „Keď už tu sme, chcem, aby sme podali čo najlepší výkon. Chcem si tu tie momenty užiť. Môžeme povedať, že je otravné, že sme sem prišli, ale na druhej strane je to raz za štyri roky. Musíte vyhrávať veľké veci, aby ste sa sem dostali a ja sa chcem vrátiť. Už veľakrát som povedal, že sa chcem prebojovať do záverečných fáz. Je to česť byť tu,“ uzavrel Španiel.